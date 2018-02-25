Казахстан обыграл сборную Катара в домашнем матче квалификации на чемпионат мира-2019

Первая половина матча выдалась довольно напряженной, команды дышали друг другу в спину и никто не хотел уступать. Но уже после большого перерыва хозяева паркета взяли вверх над соперником, порадовав себя и болельщиков точными трехочковыми бросками.

В первой половине матча мы боролись с самим собой. Делали большое количество потерь, из-за этого соперник все время приближался к нам в счете, можно сказать игра была равная. Но, мы нашли в себе силы исправить эту ситуацию, во второй половине ошибались гораздо реже, очень хорошо попадали из-за дуги, с периметра и продолжали гнуть свою линию, агрессивно защищаться. В итоге сложился хороший результат, мы уверенно довели матч до победного. Еще раз поздравляю всех с победой, всю команду, болельщиков".