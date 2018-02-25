Казахстан обыграл сборную Катара в домашнем матче квалификации на чемпионат мира-2019

Первая половина матча выдалась довольно напряженной, команды дышали друг другу в спину и никто не хотел уступать. Но уже после большого перерыва хозяева паркета взяли вверх над соперником, порадовав себя и болельщиков точными трехочковыми бросками.
Встреча закончилась со счетом 96:63 в пользу сборной Казахстана. Лучшим игроком матча стал капитан команды Рустам Ергали в активе, которого 22 очка, у Александра Жигулина — 19 очков, Вадим Щербак принес команде — 14 очков.
Главный тренер сборной РК по баскетболу, Михаил Карпенко:
«Во-первых, хочу поздравить всех наших болельщиков, это большая победа для нас, которая практически гарантирует нам выход во второй этап. Игра, надо сказать, получилась красивой.
В первой половине матча мы боролись с самим собой. Делали большое количество потерь, из-за этого соперник все время приближался к нам в счете, можно сказать игра была равная. Но, мы нашли в себе силы исправить эту ситуацию, во второй половине ошибались гораздо реже, очень хорошо попадали из-за дуги, с периметра и продолжали гнуть свою линию, агрессивно защищаться. В итоге сложился хороший результат, мы уверенно довели матч до победного. Еще раз поздравляю всех с победой, всю команду, болельщиков".
Следующий этап для казахстанцев пройдет этим летом, сборная Казахстана сыграет на выезде против команд Ирана и Ирака.