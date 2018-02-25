Баскетболисты сборной России победили боснийцев в матче отборочного турнира Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

По итогам четырех туров российские баскетболисты, в активе которых две победы и два поражения, переместились на второе место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Лидируют французы (8), на третьем месте по дополнительным показателям — боснийцы (6), на четвертом — сборная Бельгии (4).

В следующем матче российская команда 29 июня в гостях сыграет со сборной Бельгии, боснийцы в тот же день встретятся с французами.

В первой части отборочного турнира в Европе 32 сборные разбиты на восемь групп, в которых команды сыграют друг с другом по два матча. По три лучшие команды (всего 24) из каждой группы выйдут в следующую стадию отбора.