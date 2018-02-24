Страсти в Страсбурге. Россия проигрывает в матче-триллере
Команда Сергея Базаревича в овертайме одно очко уступает хозяевам паркета.
Команда Сергея Базаревича в овертайме одно очко уступает хозяевам паркета.
Сборная России снова вернулась! Не в полном, конечно, составе, но кому сейчас легко? Точно не россиянам и французам. Первые недосчитались всех игроков ЦСКА и Алексея Шведа
В таких усечённых составах команды и были вынуждены отбираться на чемпионат мира в Китае в 2019 году. Но французы хотя бы играли дома, в Страсбурге. И стены, видимо, помогали, начало у наших совсем не задалось: после того, как Зубков забросил два штрафных в первом же владении, атака россиян отказала на пять следующих минут. А вот хозяева, напротив, рванули 9−0, особенно прилично смотрелись Эндрю Альбиси и Ален Коффи. Сергею Базаревичу пришлось в срочном порядке брать
Да и в принципе игра была равная. И наша команда, и соперник чередовали операцию «быстрые руки» с операциями «медленная скорость принятия решений». Но это было ожидаемо, потому что в подобных составах сборные тренировались всего несколько дней. Французы больше старались играть внутрь трёхсекундной зоны, где у них было преимущество в габаритах. Это приносило свои плоды и «подвешивало» российских центровых в лице Никиты Балашова и Петра Губанова на фолы. Но Сергей Базаревич ещё накануне говорил, что постарается компенсировать недостаток в росте быстрой игрой, и замысел российского коуча работал. За исключением феноменально низкой результативности, жаловаться было, в
Перерыв больших изменений в игру не внёс, команды смотрели друг на друга словно из засады и ждали момента, когда можно будет выпрыгнуть и оторваться. Первая такая попытка была на счету нашей команды — Сергей Карасёв в середине третьей десятиминутки попал две подряд «трёхи» и сделал для нашей команды «+5». Это было уже хорошее преимущество по такой игре. Но Венсан коле отреагировал мгновенно, взяв
И уже на старте последней четверти Никита Балашов получил пятый фол и пошёл отдыхать раньше, чем того хотелось бы. Совсем страшно стало через несколько минут, когда Поль Лякомб сначала выловил хитрую передачу от Бориса Диао и забросил
Ну, а там было всё — и удаления за перебор фолом Коффи и Зубкова, и сумасшедшая сверхважная «трёха» Хвостова, и отрыв Бабурина, который закончился штрафными Карасёва. Но, что для исхода этого матча было ещё важнее, там были ещё решающий подбор Лякомба и тотальное доминирование Диао. Ветеран НБА «тащил» свою команду, как мог, и именно он стал героем матча, попав решающий бросок
25 февраля россияне, проигравший в Боснии и Герцеговине пять очков, ещё раз встретятся с этой сборной, только на этот раз — в Перми. И этот матч уж точно будет для команды Сергея Базаревича из разряда
Артём Комаров