Страсти в Страсбурге. Россия проигрывает в матче-триллере

Источник: РИА "Новости"

Сборная России снова вернулась! Не в полном, конечно, составе, но кому сейчас легко? Точно не россиянам и французам. Первые недосчитались всех игроков ЦСКА и Алексея Шведа из-за выступления тех в Евролиге, занятого в НБА Тимофея Мозгова и Владимира Ивлева и Павла Антипова из-за повреждений. Франции тоже не позавидуешь — помимо «армейцев» Нандо де Коло и Лео Вестерманна, Венсан Коле не смог рассчитывать на НБАшников, Тупана, Лабери, Джексона, Дио, Пурье, Лессорта, Моермана. Это как минимум.

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В таких усечённых составах команды и были вынуждены отбираться на чемпионат мира в Китае в 2019 году. Но французы хотя бы играли дома, в Страсбурге. И стены, видимо, помогали, начало у наших совсем не задалось: после того, как Зубков забросил два штрафных в первом же владении, атака россиян отказала на пять следующих минут. А вот хозяева, напротив, рванули 9−0, особенно прилично смотрелись Эндрю Альбиси и Ален Коффи. Сергею Базаревичу пришлось в срочном порядке брать тайм-аут и объяснять своим подопечным, что так дело не пойдёт. У него это получилось — россияне вышли, расколдовали французское кольцо и догнали соперника вместе с сиреной об окончании первой четверти.

Да и в принципе игра была равная. И наша команда, и соперник чередовали операцию «быстрые руки» с операциями «медленная скорость принятия решений». Но это было ожидаемо, потому что в подобных составах сборные тренировались всего несколько дней. Французы больше старались играть внутрь трёхсекундной зоны, где у них было преимущество в габаритах. Это приносило свои плоды и «подвешивало» российских центровых в лице Никиты Балашова и Петра Губанова на фолы. Но Сергей Базаревич ещё накануне говорил, что постарается компенсировать недостаток в росте быстрой игрой, и замысел российского коуча работал. За исключением феноменально низкой результативности, жаловаться было, в общем-то, и не на что — 29:28 в пользу сборная России по истечении половины матча.

Перерыв больших изменений в игру не внёс, команды смотрели друг на друга словно из засады и ждали момента, когда можно будет выпрыгнуть и оторваться. Первая такая попытка была на счету нашей команды — Сергей Карасёв в середине третьей десятиминутки попал две подряд «трёхи» и сделал для нашей команды «+5». Это было уже хорошее преимущество по такой игре. Но Венсан коле отреагировал мгновенно, взяв тайм-аут, после которого Франция заморозила своё кольцо, сделала рывок 7−0 и ушла на последний перерыв при двух очках преимущества.

И уже на старте последней четверти Никита Балашов получил пятый фол и пошёл отдыхать раньше, чем того хотелось бы. Совсем страшно стало через несколько минут, когда Поль Лякомб сначала выловил хитрую передачу от Бориса Диао и забросил из-под кольца, а затем он же перехватил мяч в центре площадки и убежал на рандеву с кольцом. Базаревич затребовал минутный перерыв, по ходу которого посетовал на то, что наша сборная потеряли движение в нападении и слишком долго держит мяч. Игроки тренеру вняли и вышли с совершенно другим настроем: Дмитрий Кулагин начал разбираться с французами в стритбольном стиле, Сергей Карасёв почти непроходимой глыбой встал в защите. Карасёв же попал важнейший трёхочковый, благодаря которому наша команда догнала соперника. Потом, правда, наши пропустили попадание со средней дистанции от Коффи, но тут же Карасёв нашёл в углу Дмитрия Хвостова, который был точен издали и вывел свою команду вперёд. Хозяева смогли сравнять счёт усилиями того же Лякомба, но последнее слово было за нашими. Карасёв, подкарауливший ошибку Франции на своей половине при попытке убежать в отрыв, мог бы выигрывать этот матч в основное время, но промазал. И игра перетекла в овертайм…

Ну, а там было всё — и удаления за перебор фолом Коффи и Зубкова, и сумасшедшая сверхважная «трёха» Хвостова, и отрыв Бабурина, который закончился штрафными Карасёва. Но, что для исхода этого матча было ещё важнее, там были ещё решающий подбор Лякомба и тотальное доминирование Диао. Ветеран НБА «тащил» свою команду, как мог, и именно он стал героем матча, попав решающий бросок из-под кольца за три секунды до конца основного времени. У России ещё был шанс отыграться, но наши парни не смогли.

В параллельном матче группы Е боснийцы обыграли бельгийцев со счётом 72:70 и закрепились на втором месте турнирной таблицы.

25 февраля россияне, проигравший в Боснии и Герцеговине пять очков, ещё раз встретятся с этой сборной, только на этот раз — в Перми. И этот матч уж точно будет для команды Сергея Базаревича из разряда do-or-die.