Белорусские баскетболисты сыграют с Испанией в квалификации чемпионата мира
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси сегодня возобновят выступление в отборочном турнире чемпионата мира-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси сегодня возобновят выступление в отборочном турнире чемпионата мира-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Команде Александра Крутикова на площадке минского Дворца спорта предстоит встретиться с одной из сильнейших сборных планеты Испанией. Испанские баскетболисты в 2006 году были чемпионами мира, в 2015-м они в третий раз выиграли первенство Старого Света, а на Олимпиаде-2016 в
Положение команд после двух игровых дней: Испания — 4 очка, Черногория — 3, Словения — 3, Беларусь — 2.
В следующий квалификационный этап выйдут по 3 лучшие дружины из 8 отборочных квартетов.