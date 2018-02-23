Белорусские баскетболисты сыграют с Испанией в квалификации чемпионата мира

Команде Александра Крутикова на площадке минского Дворца спорта предстоит встретиться с одной из сильнейших сборных планеты Испанией. Испанские баскетболисты в 2006 году были чемпионами мира, в 2015-м они в третий раз выиграли первенство Старого Света, а на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро стали бронзовыми призерами. На старте нынешней квалификации мирового чемпионата гости с Пиренейского полуострова одержали уже две победы: в гостях над командой Черногории — 79:66 и на своей площадке над действующим чемпионом континента сборной Словении — 92:84. Белорусы пока не могут похвастаться успехами, словенцам они проиграли на выезде со счетом 74:87, а дома крупно уступили черногорцам — 67:91. Сегодня кроме минского матча в отборочной группе А в Подгорице состоится балканское дерби Черногория — Словения.