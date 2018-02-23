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13:03 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты сыграют с Испанией в квалификации чемпионата мира

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси сегодня возобновят выступление в отборочном турнире чемпионата мира-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команде Александра Крутикова на площадке минского Дворца спорта предстоит встретиться с одной из сильнейших сборных планеты Испанией. Испанские баскетболисты в 2006 году были чемпионами мира, в 2015-м они в третий раз выиграли первенство Старого Света, а на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро стали бронзовыми призерами. На старте нынешней квалификации мирового чемпионата гости с Пиренейского полуострова одержали уже две победы: в гостях над командой Черногории — 79:66 и на своей площадке над действующим чемпионом континента сборной Словении — 92:84. Белорусы пока не могут похвастаться успехами, словенцам они проиграли на выезде со счетом 74:87, а дома крупно уступили черногорцам — 67:91. Сегодня кроме минского матча в отборочной группе А в Подгорице состоится балканское дерби Черногория — Словения.

Положение команд после двух игровых дней: Испания — 4 очка, Черногория — 3, Словения — 3, Беларусь — 2.

В следующий квалификационный этап выйдут по 3 лучшие дружины из 8 отборочных квартетов.

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