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22 февраля, источник: Sports.kz

Сборная Казахстана проиграла Ирану в матче отбора на чемпионат мира-2019

Сборная Казахстана терпит первое поражение на Азиатской квалификации на чемпионат Мира-2019 от фаворита в группе D — сборной Ирана.

Сборная Казахстана очень резво начала матч и Рустам Мурзагалиев открывает счет и выводит свою команду вперед. Но и иранцы не спят и выполняют точный трехочковый, за которым последовал ответ от Александра Жигулина. В таком темпе проходил весь первый период, казахстанцы держались впереди, а иранцы выполняли роль догоняющих. И все же иранцам удалось склонить весы в свою сторону, закончив первый десять минут с минимальным преимуществом 15:16.

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Обоюдно равная игра сохранилась и в начале второго периода, и лидер сменялся не раз за это время. Но уже ближе к середине периода иранцы стали гнуть свою линию и к седьмой минуте их отрыв добрался до десяти очков. До конца половины матча обе команды не могли набрать очков, лишь одна трешка в исполнении Рустама Мурзагалиева и игроки отправились на большой перерыв при счете 25:32, +7 у сборной Ирана.

В начале третьей четверти казахстанцы цеплялись за игру и не давали иранцам контролировать ситуацию. Почти всю четверть разрыв между командами держался в районе 4−8 очков. Сборной Казахстана не удавалось догнать соперника, но и Иран не мог оторваться. Лишь в концовке нашим соперникам удалось увеличить свое преимущество и завершить четверть с гандикапом в 11 очков — 36:47.

В заключительном периоде иранцы, чувствовали свое преимущество, но сломить казахстанцев им не удавалось. Конечно, разрыв между командами был очень большой для четвертой четверти, но наша сборная не переставала играть и сопротивляться. Почти все десять минут разрыв держался в промежутке от 12 до 15 очков, иногда доходил и до 18. Но все же казахстанской сборной не удалось не уменьшить, не удержать эту разницу в счете, и итоговые цифры на табло показывали 54:75 — победа Сборной Ирана.

Ключевые факторы

Стоит начать с того, что Иран это не «проходная» команда, а все-таки это команда номер два в Азиатском рейтинге ФИБА (напомним, что Казахстан пока тринадцатый). А также, Иран был изначально главным фаворитом в нашей группе, а неожиданное поражение от Ирака в первом игровом окне, только раззадорило их. Иран между игровыми окнами сделал несколько изменений в составе, и одно из них, которое очень бросалось в глаза в матче с нашей сборной — это 15 номер, огромный (218 см) Хамед Эхадади, которому, благодаря его габаритам, сегодня не было равных под кольцом.

Большим и неприятным сюрпризом было и то, что Антон Пономарев — один из лидеров нашей сборной сегодня не играл в связи с травмой плеча. Также Александр Жигулин, пожалуй, единственный игрок нашей сборной, которой справлялся с «пресловутым» Хамедом Эхадади, в начале третьей четверти очень неудачно приземлился, подвернув ногу. В итоге Александр вышел только в начале четвертого периода, но было видно, что нога его очень беспокоит и он играл не в полную силу (будем надеется, что он не получил серьезную травму). Но нельзя все сваливать на сторонние факторы, откровенно говоря наши игроки в этом матче сделали приличное количество не нужных потерь, как и при передачах, так и при не подготовленных проходах под кольцо. Кстати, кольца сегодня играли на нашей стороне и иной раз «выталкивали из себя» броски иранцев. Сказать, что наша сборная сегодня провалила игру, никак нельзя. Ребята боролись до конца и показали, что могут противостоять такому серьезному сопернику, как Иран.

Последствия

После этого поражения Казахстан уступил первую строчку в группе Ирану, а с учетом того, что параллельно сборная Катара переиграла Ирак в нашей группе становится «тесно». Иран и Казахстан имеют по две победы и по одному поражению (по 5 очков), Катар и Ирак идут по пятам — по одной победе и два поражения (4 очка). У Казахстана в запасе осталась всего одна домашняя игра и две игры на выезде, и чтобы не терять очки им надо «кровь из носа» забирать победу в следующей игре, которая пройдет в Астане 25 февраля, против команды Катара. Будем надеется, что тренерский штаб, во главе с Михаилом Карпенко, «вытащит» из поражения от Ирана все недостатки игры нашей сборной и подготовится к игре с Катаром.25 февраля, в воскресенье, подопечные Михаила Карпенко проведут ответный матч против команды Катара. Первая встреча команд состоялась в ноябре 2017 года в городе Доха на домашней площадке сборной Катара, тогда матч завершился уверенной победой сборной Казахстана со счетом 70:82. Безусловно, катарцы настроены на реванш, тем более они усилились парой новых игроков.

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