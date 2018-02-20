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20 февраля, источник: Чемпионат.com

Сергей Базаревич: Будем компенсировать проблемы с центровыми

Почему в команде нет Лазарева и Стребкова и чего ждать от французов.

Источник: РИА "Новости"

В преддверии двух отборочных матчей к чемпионату мира — 2019 главный тренер сборной России Сергей Базаревич ответил на вопросы относительно состава команды и предматчевых раскладах во Франции.

— Сергей Валерианович, насколько возможно хорошо разобрать соперника, когда составы меняются и матчей не так много?

— Мы разбираем. Да, у нас есть всего два матча для анализа, да и у них тоже свои потери. Мы предполагаем, что кто-то будет играть, но со стопроцентной уверенностью сказать пока не можем. Сложно готовиться.

— Уже понятно, кого французы точно потеряли?

— У них не будет Лабери, который неплохой баскетбол показывал. Он травмирован. Наверное, не будет и Джексона, который играет в «Барселоне». В ноябре он был в составе сборной, потому что играл в Китае, но сейчас он игрок Евролиги, и его, судя по всему, не будет.

— А кого-то из лидеров можно выделить?

— Вот, наверное, Лабери и Джексон ими и были. Плюс есть еще Борис Дьяо, через которого наши соперники играют очень много, идут внутрь трёхсекундной зоны. Да и вообще у них очень атлетичная команда, что должно создать нам проблемы, потому что у нас большие проблемы с центровыми. Придётся компенсировать это.

— Проблемы с «большими», но при этом в составе нет, например, Лазарева.

— Вани не было ни в каких списках изначально. Мы не ожидали, что потеряем такое количество игроков, и даже по правилам теперь не можем его включить ни в какие заявки. Перед сборами существовали разные списки игроков, и если человека нет в одном, но он есть в другом, то мы можем его подключить к работе. Но Лазарева не было ни в одном, у нас были другие игроки, на которых мы опирались.

— Стребкова тоже там не было?

— У всех своё видение. Мы ориентируемся на тех игроков, которые, по нашему мнению, должны дополнять друг друга. Иван неплохой сезон проводит, будем следить за его прогрессом. Но сейчас, когда у нас есть три-четыре дня, мы больше ориентируемся на тех игроков, которые знакомы с системой.

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