Баскетболисты ЦСКА не помогут сборной России в ближайших матчах отбора Кубка мира

«Мы оказались в непростой ситуации. Кроме того, что ЦСКА не отпустил в сборную вообще никого, а “Химки” Алексея Шведа, мы еще и каждый день получаем известия о травмах. В среду узнали, что не сыграет Владимир Ивлев. В четверг нам сообщили, что и у Павла Антипова повреждение. Плюс еще раньше травмировался Артем Клименко», — заявил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.
В январе РФБ сообщала, что на февральский сбор в Новогорске вызваны игроки ЦСКА Михаил Кулагин, Виталий Фридзон, Семен Антонов, Андрей Воронцевич и Никита Курбанов.
Полностью список игроков сборной России, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного турнира Кубка мира (23 февраля с французами в гостях и 25 февраля с боснийцами в Перми), выглядит следующим образом:
защитники: Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Вячеслав Зайцев («Химки»), Иван Ухов («Парма», Пермский край);.
форварды: Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Балашов («Пено Жвайгждес», Литва), Петр Губанов («Нижний Новгород»), Андрей Зубков («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Владислав Трушкин (УНИКС, Казань).