Баскетболисты ЦСКА не помогут сборной России в ближайших матчах отбора Кубка мира

«Мы оказались в непростой ситуации. Кроме того, что ЦСКА не отпустил в сборную вообще никого, а “Химки” Алексея Шведа, мы еще и каждый день получаем известия о травмах. В среду узнали, что не сыграет Владимир Ивлев. В четверг нам сообщили, что и у Павла Антипова повреждение. Плюс еще раньше травмировался Артем Клименко», — заявил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.