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22:23 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки уступили турчанкам в квалификации чемпионата Европы

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси проиграли команде Турции в заключительном матче первого круга квалификационного раунда чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня на площадке минского Дворца спорта команда Натальи Трофимовой не сумела показать свои лучшие качества и уступила с результатом 54:64 (8:19, 13:16, 11:18, 19:14). Самой результативной в составе белорусок оказалась натурализованная американка Алекс Бентли, набравшая 12 очков.

Следующий поединок в квалификационной группе В белорусские баскетболистки также проведут в столичном Дворце спорта. В среду, 14 февраля их соперником будет сборная Польши, которая сегодня в Таллинне выиграла у эстонок со счетом 87:68.

На старте отборочного турнира в ноябре 2017 года белорусская дружина победила в Валбжихе полек — 70:62, а затем в Минске разгромила соперниц из Эстонии со счетом 80:63.

Положение команд после трех игровых дней: Турция — 6 очков, Беларусь — 5, Польша — 4, Эстония — 3.

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