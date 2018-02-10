Российские баскетболистки обыграли команду Венгрии в матче отбора ЧЕ-2019

Сборная России с шестью очками занимает первое место в отборочной группе С. На втором месте идет команда Венгрии (5). Далее идут сборные Литвы и Албании, у которых по два балла. Следующий матч сборная России проведет 14 февраля дома против команды Албании.

В финальную стадию чемпионата Европы — 2019, которая состоится в Сербии и Латвии, выйдут победители восьми отборочных групп, а также шесть лучших команд из числа занявших вторые места. Сборная России с 1993 года не пропустила ни одного чемпионата Европы, в 2003, 2007 и 2011 годах команда завоевывала золотые медали, пять раз входила в число призеров.