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11:56 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Наталья Трофимова через неделю после родов выведет сборную Беларуси по баскетболу на матчи против Турции и Польши

Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова стала мамой 2 февраля. Ровно за 8 дней до матча квалификации чемпионата Европы против сборной Турции и за 12 — до встречи с польскими баскетболистками.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

История, грозившая стать подарком для соперниц, но пока оборачивающаяся в пользу белорусок. Наталья Трофимова дает наставления Алекс Бентли Новость о том, что руководить командой во время предстоящих встреч будет прежний тренер, стала неожиданностью даже для приглашенной подменять подругу Ольги Подобед.

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На протяжении всего подготовительного сбора разрывавшаяся между работой с национальной и молодежной (там она главный тренер) командами Ольга в итоге лишь в недоумении развела руками:

Мне даже в федерации сказали, чтобы готовилась выводить сборную на игру с турчанками. Однако для самой молодой мамы рекордное возвращение на передовую подвигом не стало.

— Я с самого начала говорила, что буду продолжать работу. Возможно, кто-то не поверил, но я была настроена серьезно. Решение приняли всей семьей. Нелегко, конечно, но не настолько, как может показаться. Гораздо больше сложностей доставила поднявшаяся вокруг моей беременности шумиха.

Маленький Федор во время тренировок и матчей за мамой наблюдает лишь по телевизору: малыша пока нельзя даже выносить из дома.

Практически весь подготовительный сбор с командой отработали Ольга Подобед и второй тренер национальной сборной Алексей Пынтиков. На Пынтикова же легла основная нагрузка в первые после прибытия лидеров дни. Тем более что в кои-то веки на площадке удалось собрать всех сильнейших игроков. Прилетела разыгрывающая Алекс Бентли, белозубо улыбающаяся в ответ на пожелания удачи.

В хорошей форме и настроении прибыла Анастасия Веремеенко. Без травм подошла проводящая великолепный сезон в составе Цмокаў Виктория Гаспер. Ответила согласием на приглашение Елена Левченко. Лена после окончания тренировки еще долго повторяла вместе с Алекс Бентли упражнения — от четкости взаимодействия одной из лучших центровых мира с плеймейкером команды в предстоящих играх будет зависеть очень многое. Даже десять минут наблюдений за происходящим на паркете убеждают: такого основательного подхода к организации подготовки в истории сборной еще не было. А нынешний состав подспудно намекает, что лучшие времена у команды, возможно, еще впереди. Пынтиков соглашается:

— Определенно это наш самый сильный состав. И точно очень мотивированный. Возвращение Натальи Трофимовой девушки восприняли с большим воодушевлением. К тому же понимают, что в таком составе команда способна на многое, и это тоже добавляет организованности тренировкам. Нынешний отбор белоруски начали с двух уверенных побед — над командами Польши (70:62) и Эстонии (80:63). Ждем продолжения.

komashko@sb.by.

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