Швед оставил сборную до лета
Лучший российский баскетболист во время перерыва поможет национальной команде в двух решающих матчах квалификации Кубка мира — 2019.
Лучший российский баскетболист во время перерыва поможет национальной команде в двух решающих матчах квалификации Кубка мира — 2019.
Лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед, несмотря на свою занятость, готов помочь национальной команде в двух решающих матчах первого квалификационного раунда Кубка мира: 29 июня — с Бельгией и 2 июля — с Францией. Игрок подмосковных «Химок» может подключиться к сборной во время летнего перерыва, сообщил «Известиям» официальный представитель спортсмена Обрад Фимич. Пересечение календарей турниров Международной федерации баскетбола (ФИБА) и Евролиги не позволило лучшему баскетболисту России приехать на февральские матчи сборной в квалификации Кубка мира — 2019. В итоге защитник пропустит матч с командой Франции — он назначен на тот же день, что и встреча «Химок» с «Панатинаикосом», — на 23 февраля. Не сможет он сыграть и во встрече с Боснией и Герцеговиной 25 февраля.
По словам официального представителя Алексея Шведа Обрада Фимича, игроки европейских
— Алексей не единственный игрок, который страдает
В июле 2017 года ФИБА выразила разочарование календарем нового сезона Евролиги, в котором отсутствуют перерывы на игры сборных в ноябре 2017-го и феврале 2018 года. Евролига в ответ заявила, что ФИБА в одностороннем порядке назначила матчи национальных команд на эти отрезки времени, поэтому полностью несет ответственность за сложившуюся ситуацию.
— У каждой организации своя правда в этом вопросе, но надеюсь, что в ближайшем будущем этот конфликт разрешится, — заключил Обрад Фимич.
Алексей Швед уже пропустил первые два матча квалификации. Без своего лидера сборная России уступила Боснии и Герцеговине и обыграла Бельгию. Велика вероятность, что, помимо отсутствия защитника «Химок», в феврале главному тренеру сборной Сергею Базаревичу придется обойтись и без других системообразующих игроков команды — баскетболистов ЦСКА Андрея Воронцевича и Никиты Курбанова (22 февраля армейцы играют с «Басконией»). А учитывая травму центрового Артема Клименко, сборной будет непросто добиться результата в двух предстоящих встречах.
— Сборная без Алексея Шведа, Андрея Воронцевича и Никиты Курбанова — это совершенно другая команда, — заявил «Известиям»
Без Алексея Шведа роль лидера может взять на себя Сергей Карасев. Форвард «Зенита» набрал отличную игровую форму, став самым ценным игроком (MVP) Единой лиги ВТБ в январе. Средние показатели 24-летнего форварда по итогам месяца составили 20 очков, 5 подборов, 2 перехвата и 18,5 баллов за эффективность.
— В отсутствие Шведа Карасев действительно на уровень выше всех остальных игроков сборной. Увы, но выбор у наставника сборной крайне небольшой. А через два года его вообще не будет, и это печально, — отметил в беседе с «Известиями» заслуженный тренер России, президент «Автодора» Владимир Родионов. — Сейчас практически никто не занимается подготовкой собственных кадров, резерва. Наши клубы делают ставку на легионеров. Ради интереса посчитайте, сколько собственных воспитанников сейчас играют в ведущих росийских командах. Такая кадровая политика может привести к серьезным последствиям для сборной.
С командой Франции российские баскетболисты встретятся в Страсбурге, а матч со сборной Боснии и Герцеговины пройдет в Перми.