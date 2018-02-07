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01:42 (мск), источник: Известия

Швед оставил сборную до лета

Лучший российский баскетболист во время перерыва поможет национальной команде в двух решающих матчах квалификации Кубка мира — 2019.

Источник: РИА "Новости"

Лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед, несмотря на свою занятость, готов помочь национальной команде в двух решающих матчах первого квалификационного раунда Кубка мира: 29 июня — с Бельгией и 2 июля — с Францией. Игрок подмосковных «Химок» может подключиться к сборной во время летнего перерыва, сообщил «Известиям» официальный представитель спортсмена Обрад Фимич. Пересечение календарей турниров Международной федерации баскетбола (ФИБА) и Евролиги не позволило лучшему баскетболисту России приехать на февральские матчи сборной в квалификации Кубка мира — 2019. В итоге защитник пропустит матч с командой Франции — он назначен на тот же день, что и встреча «Химок» с «Панатинаикосом», — на 23 февраля. Не сможет он сыграть и во встрече с Боснией и Герцеговиной 25 февраля.

По словам официального представителя Алексея Шведа Обрада Фимича, игроки европейских топ-клубов стали заложниками затяжного конфликта двух баскетбольных организаций. В итоге им приходится делать тяжелый выбор между двумя статусными турнирами.

— Алексей не единственный игрок, который страдает из-за совпадения календарей ФИБА и Евролиги, — заявил агент. — Пока организации не могут договориться между собой и найти компромисс, всё это отражается на игроках и клубах. 23 февраля «Химки» ждет, возможно, решающий матч Евролиги. И без своего лидера им будет очень непросто обыграть «Панатинаикос». Поэтому я понимаю клуб, который принял решение не отпускать Алексея в сборную. При этом, подчеркну, играть за национальную команду очень престижно, все игроки мечтают об этом. Алексей Швед — не исключение, он всегда с удовольствием приезжает в национальную команду, и если у него не будет проблем со здоровьем, то он сыграет во время летнего перерыва с Бельгией и Францией.

В июле 2017 года ФИБА выразила разочарование календарем нового сезона Евролиги, в котором отсутствуют перерывы на игры сборных в ноябре 2017-го и феврале 2018 года. Евролига в ответ заявила, что ФИБА в одностороннем порядке назначила матчи национальных команд на эти отрезки времени, поэтому полностью несет ответственность за сложившуюся ситуацию.

— У каждой организации своя правда в этом вопросе, но надеюсь, что в ближайшем будущем этот конфликт разрешится, — заключил Обрад Фимич.

Алексей Швед уже пропустил первые два матча квалификации. Без своего лидера сборная России уступила Боснии и Герцеговине и обыграла Бельгию. Велика вероятность, что, помимо отсутствия защитника «Химок», в феврале главному тренеру сборной Сергею Базаревичу придется обойтись и без других системообразующих игроков команды — баскетболистов ЦСКА Андрея Воронцевича и Никиты Курбанова (22 февраля армейцы играют с «Басконией»). А учитывая травму центрового Артема Клименко, сборной будет непросто добиться результата в двух предстоящих встречах.

— Сборная без Алексея Шведа, Андрея Воронцевича и Никиты Курбанова — это совершенно другая команда, — заявил «Известиям» экс-тренер «Химок» и сборной России Сергей Елевич. — Но с другой стороны, Франция находится в еще более тяжелом положении. Помимо того что тренер французов не может рассчитывать на игроков, выступающих в НБА, — а их довольно много — все кандидаты в сборную из клубов Евролиги приняли коллективное решение отказаться от поездок в сборную в ноябре и феврале. Поэтому у Франции будет играть резервный состав. Но дома они в любом случае будут очень опасны. Если говорить про Боснию, то они уже обыграли нас в Тузле, поэтому на эту команду должен быть максимальный настрой. Проигрывать им второй раз уже нельзя.

Без Алексея Шведа роль лидера может взять на себя Сергей Карасев. Форвард «Зенита» набрал отличную игровую форму, став самым ценным игроком (MVP) Единой лиги ВТБ в январе. Средние показатели 24-летнего форварда по итогам месяца составили 20 очков, 5 подборов, 2 перехвата и 18,5 баллов за эффективность.

— В отсутствие Шведа Карасев действительно на уровень выше всех остальных игроков сборной. Увы, но выбор у наставника сборной крайне небольшой. А через два года его вообще не будет, и это печально, — отметил в беседе с «Известиями» заслуженный тренер России, президент «Автодора» Владимир Родионов. — Сейчас практически никто не занимается подготовкой собственных кадров, резерва. Наши клубы делают ставку на легионеров. Ради интереса посчитайте, сколько собственных воспитанников сейчас играют в ведущих росийских командах. Такая кадровая политика может привести к серьезным последствиям для сборной.

С командой Франции российские баскетболисты встретятся в Страсбурге, а матч со сборной Боснии и Герцеговины пройдет в Перми.

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