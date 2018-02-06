Баскетболист Швед в феврале не сыграет за сборную России в матчах отбора КМ-2019

Швед в январе вошел в список 15 баскетболистов, которые отправятся на сбор в Новогорске для подготовки к играм против сборных Франции и Боснии и Герцеговины.
«В преддверии очередных матчей сборной России в рамках квалификации к Кубку мира-2019 мы вместе с тренерским штабом и защитником команды Алексеем Шведом детально проанализировали все возможные варианты. Учитывая плотный график выступления “Химок” в Евролиге и Единой лиге ВТБ, турнирную ситуацию и важность предстоящих игр для нашей команды, было принято совместное решение о том, что в феврале Швед будет выступать за “Химки” и сосредоточится на выполнении клубных задач», — заявил генеральный директор «Химок» Павел Астахов.
Российская команда сыграет с французами в гостевом матче 23 февраля, а два дня спустя примет боснийцев.
«Мы также понимаем важность отборочных игр для сборной России. И несмотря на то, что это значительно ослабит наш состав, Андрей Зубков отправится в расположение национальной команды и поможет сборной добиться успеха в предстоящих играх, — добавил Астахов. — К нашему сожалению, клубы продолжают оставаться заложниками конфликтной ситуации, возникшей в европейском баскетболе из-за несогласованности позиций FIBA и Евролиги, и повлиять на ее разрешение мы возможности не имеем».