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11:53 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболист Швед в феврале не сыграет за сборную России в матчах отбора КМ-2019

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед не примет участия в двух февральских матчах сборной России в рамках отборочного турнира Кубка мира-2019 с командами Франции и Боснии и Герцеговины, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Швед в январе вошел в список 15 баскетболистов, которые отправятся на сбор в Новогорске для подготовки к играм против сборных Франции и Боснии и Герцеговины.

«В преддверии очередных матчей сборной России в рамках квалификации к Кубку мира-2019 мы вместе с тренерским штабом и защитником команды Алексеем Шведом детально проанализировали все возможные варианты. Учитывая плотный график выступления “Химок” в Евролиге и Единой лиге ВТБ, турнирную ситуацию и важность предстоящих игр для нашей команды, было принято совместное решение о том, что в феврале Швед будет выступать за “Химки” и сосредоточится на выполнении клубных задач», — заявил генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

Российская команда сыграет с французами в гостевом матче 23 февраля, а два дня спустя примет боснийцев.

«Мы также понимаем важность отборочных игр для сборной России. И несмотря на то, что это значительно ослабит наш состав, Андрей Зубков отправится в расположение национальной команды и поможет сборной добиться успеха в предстоящих играх, — добавил Астахов. — К нашему сожалению, клубы продолжают оставаться заложниками конфликтной ситуации, возникшей в европейском баскетболе из-за несогласованности позиций FIBA и Евролиги, и повлиять на ее разрешение мы возможности не имеем».

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