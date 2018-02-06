Баскетболист Швед в феврале не сыграет за сборную России в матчах отбора КМ-2019

Источник: РИА "Новости"

Швед в январе вошел в список 15 баскетболистов, которые отправятся на сбор в Новогорске для подготовки к играм против сборных Франции и Боснии и Герцеговины.

«В преддверии очередных матчей сборной России в рамках квалификации к Кубку мира-2019 мы вместе с тренерским штабом и защитником команды Алексеем Шведом детально проанализировали все возможные варианты. Учитывая плотный график выступления “Химок” в Евролиге и Единой лиге ВТБ, турнирную ситуацию и важность предстоящих игр для нашей команды, было принято совместное решение о том, что в феврале Швед будет выступать за “Химки” и сосредоточится на выполнении клубных задач», — заявил генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

Российская команда сыграет с французами в гостевом матче 23 февраля, а два дня спустя примет боснийцев.