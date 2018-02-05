Клименко не сыграет за Россию в двух матчах отбора Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

Встречи пройдут 23 февраля во Франции и 25-го в Перми. Ранее игрок вошел в список кандидатов в сборную России для участия в этих играх.

У Клименко, получившего травму в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом», диагностирован частичный разрыв задней поверхности правого бедра.