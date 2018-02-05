Клименко не сыграет за Россию в двух матчах отбора Кубка мира
Центровой «Автодора» Артем Клименко не поможет сборной России в матчах отборочного турнира Кубка мира-2019 с командами Франции и Боснии и Герцеговины.
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Центровой «Автодора» Артем Клименко не поможет сборной России в матчах отборочного турнира Кубка мира-2019 с командами Франции и Боснии и Герцеговины.
Встречи пройдут 23 февраля во Франции и 25-го в Перми. Ранее игрок вошел в список кандидатов в сборную России для участия в этих играх.
У Клименко, получившего травму в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом», диагностирован частичный разрыв задней поверхности правого бедра.
— На восстановление центровому «Автодора» потребуется 3−4 недели, — отмечается в сообщении. — К сожалению, Клименко вынужден пропустить ближайшую выездную встречу регулярного чемпионата в Красноярске против «Енисея», Матч всех звезд Единой лиги ВТБ в