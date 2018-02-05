Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК рассказал о ситуации с передачей 15 млн долларов от РФ
Мифы о раке: правда ли, что раком можно заразиться?
Что делать, если у школьника обнаружили вшей?
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов подогрели слухи о своем романе
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Уотфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Малага
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио0
Дженоа0
Хоккей. НХЛ
6.02
Торонто Мэйпл Ливз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
6.02
Нью-Йорк Айлендерс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
6.02
Даллас Старз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.02
Эдмонтон Ойлерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Федор Бондарчук: «Я вам ничего не скажу»
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
Томас Бах: Решения CAS недостаточно для приглашения на Игры
ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов подогрели слухи о своем романе
Юлия Барановская зажгла на годовщине свадьбы друзей
Крупнейшее исследование вреда излучения сотовых не оправдало надежд
ВОЗ: нижнего порога безопасного употребления алкоголя не установлено
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
13:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клименко не сыграет за Россию в двух матчах отбора Кубка мира

Центровой «Автодора» Артем Клименко не поможет сборной России в матчах отборочного турнира Кубка мира-2019 с командами Франции и Боснии и Герцеговины.

Источник: РИА "Новости"

Встречи пройдут 23 февраля во Франции и 25-го в Перми. Ранее игрок вошел в список кандидатов в сборную России для участия в этих играх.

У Клименко, получившего травму в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом», диагностирован частичный разрыв задней поверхности правого бедра.

— На восстановление центровому «Автодора» потребуется 3−4 недели, — отмечается в сообщении. — К сожалению, Клименко вынужден пропустить ближайшую выездную встречу регулярного чемпионата в Красноярске против «Енисея», Матч всех звезд Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге и февральские игры сборной России во Франции и Перми.

МОК продолжает издеваться над Россией
Олег Знарок: Понимаю, что нам не простят даже второго места
Российский форвард признан первой звездой недели в НХЛ
Томас Бах: Решения CAS недостаточно для приглашения на Игры
ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
СМИ сообщили условия сделки по переходу Вериссимо в «Спартак»
КХЛ представила логотип плей-офф сезона-2017/18
Адвокаты будут добиваться допуска оправданных россиян на ОИ
Новости
Авто
Житель Кубани помыл машину котом и снял это на видео Местные правоохранительные органы уже заинтересовались «кошачьей» мойкой и намерены найти водителя
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах и разочаровала его Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» рассказала о «множестве неприятных вещей» со стороны продюсера
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
«Ляпай уверенно!»: 5 фраз, которые выдают низкую самооценку «У меня не получится», «я просто ничтожество», «все ужасно!»... Порой вернуть себе уверенность можно просто переформулировав «безысходную» фразу
Дети
Наташа Королева показала взрослого сына По мнению поклонников певицы, 15-летний Архип растет копией отца.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь