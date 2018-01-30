Баскетболистки сборной Беларуси начали подготовку к матчам квалификации чемпионата Европы

Источник: Фото БФБ

На тренировочный сбор, который продлится в Раубичах до 4 февраля, тренерский штаб во главе в Натальей Трофимовой пригласил 13 игроков из белорусских клубов: Алена Голубева, Анна Брич, Дарья Семилетникова, Дарина Бочкарева, Наталья Горбачева, Мария Филончик (все — «Горизонт», Минская область), Ксения Малашко, Александра Шевченко, Анастасия Сущик, Екатерина Рыбалко (все — «Цмокi-Мiнск»), Арина Мосько, Дарья Магаляс (обе — «Олимпия», Гродно), Юлия Василевич («Виктория», Брест).

К работе с национальной командой в качестве ассистента главного тренера подключилась Ольга Подобед, которая возглавляет молодежную сборную Беларуси.