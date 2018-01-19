Швед вызван в сборную России на игры с Францией и Боснией и Герцеговиной

Источник: РИА "Новости"

На сбор, стартующий в Новогорске 19 февраля, вызваны 15 баскетболистов:

защитники: Дмитрий Кулагин (25 лет, 195 см, «Локомотив»), Михаил Кулагин (23 года, 191 см, ЦСКА), Виталий Фридзон (32 года, 195 см, ЦСКА), Дмитрий Хвостов (28 лет, 190 см, «Локомотив»), Алексей Швед (29 лет, 198 см, «Химки»),

форварды: Павел Антипов (26 лет, 202 см, «Локомотив»), Семен Антонов (28 лет, 202 см, ЦСКА), Никита Балашов (26 лет, 207 см, «Пено Жвайгждес», Литва), Евгений Валиев (27 лет, 205 см, «Зенит»), Андрей Воронцевич (30 лет, 207 см, ЦСКА), Андрей Зубков (26 лет, 205 см, «Химки»), Владимир Ивлев (27 лет, 207 см, «Локомотив»), Сергей Карасев (24 года, 201 см, «Зенит»), Никита Курбанов (31 год, 202 см, ЦСКА),

центровой: Артем Клименко (24 года, 214 см, «Автодор», Саратов).