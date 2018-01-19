Сергей Базаревич: Надеюсь, сборная России получит тех игроков, которых хочет
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подчеркнул, что конфликт между ФИБА и Евролигой
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подчеркнул, что конфликт между ФИБА и Евролигой
Сегодня РФБ опубликовала список кандидатов в сборную России для участия в февральских матчах отборочного турнира Кубка мира-2019 с Францией (в гостях 23 февраля) и Боснией и Герцеговиной (в Перми 25 февраля).
— После ноябрьского «окна» на матчи сборных отношения между ФИБА и Евролигой, к сожалению, никак не улучшились, — приводит официальный сайт РФБ слова Базаревича. — Конфликт
Следует понимать, что этот состав — не окончательный.
Пока объявлены 15 имен, но, скорее всего, в итоге вызовем 16 человек. При этом хотим, чтобы в этом «окне» больше участвовали баскетболисты, имеющие практику в клубах. Те, кто получает мало времени на площадке и не находится в игровых кондициях, не всегда могут раскрыть свой потенциал.