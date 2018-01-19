Сергей Базаревич: Надеюсь, сборная России получит тех игроков, которых хочет

Источник: AFP 2018

Сегодня РФБ опубликовала список кандидатов в сборную России для участия в февральских матчах отборочного турнира Кубка мира-2019 с Францией (в гостях 23 февраля) и Боснией и Герцеговиной (в Перми 25 февраля).

— После ноябрьского «окна» на матчи сборных отношения между ФИБА и Евролигой, к сожалению, никак не улучшились, — приводит официальный сайт РФБ слова Базаревича. — Конфликт по-прежнему существует, а календарь сборных накладывается на расписание клубов Евролиги. Тем не менее, мы в соответствии с правилами ФИБА направили вызовы тем, кого хотели бы видеть в сборной в феврале. Надеюсь, что все, кто в этом списке присутствует, смогут сыграть за национальную команду.

Следует понимать, что этот состав — не окончательный. Во-первых, до игр еще целый месяц, и всякое может случиться. Во-вторых, президент РФБ Андрей Кириленко продолжает переговоры с клубами Евролиги. Надеюсь, что мы получим тех игроков, которых хотим. В течение этого месяца будем продолжать следить за кандидатами в сборную — и за теми, кто есть в списке, и за теми, кого нет.