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18 января, источник: Чемпионат.com

Тренерский штаб женской сборной России вызвал на сборы 15 баскетболисток

Тренерский штаб женской сборной России во главе с Олафом Ланге назвал список из 15 баскетболисток, которые примут участие в подготовке к предстоящим отборочным матчам чемпионата Европы — 2019 с командами Венгрии и Албании.

Источник: РИА "Новости"

В расширенный состав женской национальной команды вошли:

защитники: Елена Беглова (30 лет, 175 см, УГМК, Екатеринбург), Евгения Белякова (31 год, 184 см, УГМК), Наталья Жедик (29 лет, 184 см, «Динамо», Курск), Виктория Завьялова (19 лет, 170 см, УГМК), Ксения Левченко (21 год, 168 см, «Динамо» К),

форварды: Анна Лешковцева (30 лет, 181 см, МБА, Москва), Анастасия Логунова (27 лет, 193 см, «Динамо» К), Раиса Мусина (19 лет, 191 см, УГМК), Татьяна Петрушина (27 лет, 185 см, УГМК), Мария Черепанова (30 лет, 190 см, «Надежда», Оренбург),

центровые: Мария Вадеева (19 лет, 193 см, «Динамо» К), Татьяна Видмер (31 год, 191 см, «Динамо» К), Наталья Виеру (28 лет, 200 см, УГМК), Жосселина Майга (21 год, 193 см, «Надежда»), Ксения Тихоненко (24 года, 192 см, «Надежда»).

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