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6 января, источник: Спорт-Экспресс

Фильм «Движение вверх». Что правда, а что вымысел

О фильме, посвященному победе сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972.

Источник: Спорт-Экспресс

В прокат вышла картина о победе сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972. Фильм очень сильный и имеет хорошую прессу. Но создателям ради «драматического эффекта» пришлось приукрасить некоторые исторические моменты.

В российских кинотеатрах идет фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева, посвященный легендарному баскетбольному финалу Олимпиады-1972. Та игра стала одной из самых ярких в истории олимпийского баскетбола в том числе благодаря скандалу с переигранной концовкой поединка и трем секундам, за которые советской сборной удалось вырвать золото у непобедимых американцев. Фильм снят очень эффектно, пробуждая в зрителях чувство патриотизма, интерес к баскетболу и к нашей спортивной истории. Но при этом в адрес режиссера и сценаристов раздается и критика.

Вдовы тренера Владимира Кондрашина и баскетболиста Александра Белова даже подали на создателей «Движения вверх» в суд за искажение исторической правды. Авторы картины не отрицают, что слегка приукрасили действительность, но не видят в этом проблемы — фильм является художественным, а не документальным, хоть в его основе и лежат одноименные мемуары Сергея Белова. Мегердичев полагает, что кино было обречено на некоторые искажения и выдуманные эпизоды ради повышения зрелищности. Что же в этой яркой картине не соответствует истине?

1. СТИЛЬ БАСКЕТБОЛА

Техника игры в «Движении вверх» адаптирована для современной массовой публики. Первое, что бросается в глаза — обилие бросков сверху («слэм-данков») и эпизод с разбитым щитом. Это красивая мистификация. В советском баскетболе традиции забивать сверху тогда не было, а в американском студенческом баскетболе слэм-данки запрещались правилами. Однако, по словам Мегердичева, его задачей было показать баскетбол как явление, а не слепо копировать стиль игры начала 1970-х. Для массового зрителя все это — нюансы, не влияющие на доверие к рассказанной на экране истории. Кроме того, баскетбол никто и никогда не снимал так, как Мегердичев, поэтому картинка изначально является непривычной для баскетбольных болельщиков.

2. ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ СЫНА КОНДРАШИНА

Это, собственно, та самая линия, из-за которой режиссеру пришлось изменить фамилию главного тренера сборной СССР с Кондрашина на Гаранжина. У Владимира Петровича действительно был сын Юрий, с детства страдавший церебральным параличом. Однако тренер не планировал делать ему операцию за границей и не собирал на нее деньги. Соответственно, наставник не отдавал накопленные для сына средства на лечение Александра Белова и баскетболисты не компенсировали Кондрашину деньги из своих призовых в раздевалке. Вдове тренера удалось уговорить режиссера убрать из сценария эпизод, в котором Кондрашин ради сына нелегально торгует валютой, но в целом душещипательный сюжет, в котором очень мало правды, остался. Дабы избежать обвинений в клевете, авторы картины пошли на изменение фамилии тренера.

3. ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ Александра БЕЛОВА

Известно, что гениальный баскетболист Александр Белов скончался в 26 лет от редкого онкологического заболевания — саркомы сердца. Однако во время Мюнхена-1972 великому центровому было 20 лет, и его страшная болезнь еще не проявлялась. Диагноз, о котором говорится в фильме, относится к более позднему периоду жизни Александра. «В 1972-м Белов был абсолютно здоров, — признает режиссер. — Но в 1976-м он был уже болен. Это к вопросу о времени и месте. Но мы позволили себе поместить эту историю в рамки Мюнхена. Как мне кажется, это ни в коей мере не оскорбляет память величайших наших спортсменов».

4. МАТЧ ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОЙ ШПАНЫ

В фильме рассказывается о том, что, попав в Америку, советские баскетболисты вдруг решают сыграть в Гарлеме с местными хулиганами, поставив на кон привезенную контрабандой черную икру. В итоге наши уступают неизвестным пацанам, после чего с горя идут в бар и напиваются. В действительности ничего такого не было. В мемуарах Сергея Белова о подобной истории нет ни строчки. И, естественно, эта мифическая попойка не могла повлиять на состояние здоровья Александра Белова. Данный ход от начала и до конца — выдумка сценариста, который в целом склонен преувеличивать тот пиетет, который питали к американскому баскетболу и Кондрашин, и его подопечные. Например, в 1959-м и 1963-м годах, сборная СССР обыгрывала сборную США на чемпионатах мира, и это не считалось суперсенсацией.

5. ОБЕЩАНИЕ ПОБЕДЫ НАД США

Тренер сборной России в «Движении вверх» публично обещает обыграть в Мюнхене «непобедимых» американцев, поставив на кон свою карьеру и карьеры своих подопечных. В реальности никаких обещаний на пресс-конференциях в 1972 году Кондрашин не давал. Тем более, что советских спортивных чиновников на тот момент устроил бы и просто выход в финал. Популярность баскетбольной сборной была намного меньше популярности хоккейной или футбольной команд, поэтому ажиотажа относительно олимпийского результата баскетболистов на государственном уровне быть не могло. И уж тем более в Мюнхене никто не планировал отказаться от финального баскетбольного матча с американцами. Во всяком случае, до выхода в свет «Движения» об этом никто не догадывался.

6. ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНДРАШИН И АНТИСОВЕТЧИК ПАУЛАУСКАС

Люди, знавшие Кондрашина уверяют, что фигура «железного человека», созданная в фильме, не соответствует действительности. Это, скорее, собирательный образ всех советских специалистов. Владимир Петрович же был необщительным и очень погруженным в себя. В то же время капитан сборной литовец Модестас Паулаускас представлен в фильме диссидентом и русофобом, который готовил свой побег за границу. Это тоже собирательный образ «злобного прибалта», причем не из начала 1970-х, а из конца 1980-х. Об антисоветских настроениях реального комсомольца, а впоследствии — детского тренера Паулаускаса ничего неизвестно. Больше того, Паулаускас и в 1990-х тепло отзывался о советских временах в целом, и о русских людях — в частности.

7. ЛИНЗА ЖУРМАХОМЕДОВА И БАСКЕТБОЛИСТКА ИЗ БУДУЩЕГО

Центровой Алжан Жармухамедов действительно плохо видел, но первые линзы по индивидуальному заказу были изготовлены ему уже после Мюнхена. История с потерянными в ходе игры линзами произошла уже после Олимпиады-1972. Она передвинута вперед по времени волей сценариста, так же, как и болезнь Александра Белова. Еще один пример путешествия во времени — появление в Мюнхене в составе советской делегации баскетболистки — девушки Александра Белова. Такого не могло быть поскольку женский баскетбол на Олимпиадах дебютировал в 1976 году, ну, а включение в команду родных и близких спортсменов тогда не практиковалось.

***

Но несмотря на все эти исторические неточности, сам фильм стоит признать сверхуспешным. В нем много фактов и спорта, он вызывает сильные эмоции, великолепно снят и смотрится на одном дыхании.

А что касается приукрашенных сцен, то каждый создатель имеет на них право. Не правда ли?..

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