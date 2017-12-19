Российские баскетболисты сыграют матч отбора на КМ с боснийцами в Перми

Источник: AP 2017

Ранее российская команда на выезде уступила боснийцам (76:81), а дома обыграла сборную Бельгии (77:69).

В первой части отборочного турнира Кубка мира 2019 года в Европе 32 сборные разбиты на восемь групп, в которых команды сыграют друг с другом по два матча. По три лучшие команды (всего 24) из каждой группы выйдут в следующую стадию отбора.

В финальной стадии Кубка мира, которая пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября, выступят 32 команды. 12 сборных на турнире представят Европу, восемь — Азию и Океанию, семь — Америку, пять — Африку.