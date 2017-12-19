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12:34 (мск), источник: ТАСС

Российские баскетболисты сыграют матч отбора на КМ с боснийцами в Перми

ТАСС, 19 декабря. Мужская сборная России по баскетболу в Перми сыграет с командой Боснии и Герцеговины в матче третьего тура отборочного турнира Кубка мира 2019 года. Матч состоится 25 февраля, информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Источник: AP 2017

Ранее российская команда на выезде уступила боснийцам (76:81), а дома обыграла сборную Бельгии (77:69).

В первой части отборочного турнира Кубка мира 2019 года в Европе 32 сборные разбиты на восемь групп, в которых команды сыграют друг с другом по два матча. По три лучшие команды (всего 24) из каждой группы выйдут в следующую стадию отбора.

В финальной стадии Кубка мира, которая пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября, выступят 32 команды. 12 сборных на турнире представят Европу, восемь — Азию и Океанию, семь — Америку, пять — Африку.

Женская сборная России в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года в Перми сыграет с командой Албании 14 февраля. Ранее россиянки на выезде обыграли албанок (122:37), а во втором матче дома победили команду Литвы (64:62). Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин пройдет в 2019 году в Сербии и Латвии.

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