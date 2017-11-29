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00:46 (мск), источник: Известия

Сборная заслужила крепкую четверку за 2017 год

Эксперты Станислав Еремин и Олег Окулов — об итогах выступления российской команды на Евробаскете и первом матче квалификации Кубка мира.

Источник: ИТАР-ТАСС

Сборная России по баскетболу завершила 2017 год на мажорной ноте. После гостевого поражения от команды Боснии и Герцеговины в рамках квалификации Кубка мира подопечные Сергея Базаревича реабилитировались перед болельщиками в игре с Бельгией. В конце первой четверти матча россияне уступали 14 очков (9:23), но в дальнейшем смогли переломить ход встречи и добиться победы (76:69). Решающей стала третья четверть, которую наша команда выиграла с преимуществом «+15». В следующий раз сборная соберется уже в феврале 2018 года. «Известия» попросили ведущих баскетбольных экспертов — главу тренерского совета РФБ Станислава Еремина и наставника «Енисея» Олега Окулова — подвести итоги уходящего года и оценить работу тренерского штаба Сергея Базаревича.

Как и ожидалось, матч с Бельгией в Нижнем Новгороде прошел с аншлагом. По словам защитника сборной России Евгения Бабурина, именно болельщики сыграли важнейшую роль в первой победе команды в новом отборочном цикле.

— Когда я узнал, что игра пройдет в Нижнем Новгороде, очень обрадовался. В этом городе много любителей баскетбола, которые заслужили вживую увидеть игру сборной, — рассказал «Известиям» Евгений Бабурин. — Радует, что пришел полный зал, нам была оказана сумасшедшая поддержка. Во второй половине зрители дали нам энергию для решающего рывка. Надеюсь, этот матч воодушевит болельщиков так же активно ходить на игры «Нижнего Новгорода» и даст толчок развитию спорта в городе. Что касается нашего состава — тренеру нужны были опытные ребята, которые знают его систему игры, комбинации. За несколько дней тяжело нащупать взаимодействия друг с другом. Например, игроки, которые отсутствовали на Евробаскете, — Валиев и Карасев — в ходе матча забывали комбинации.

Этой игрой российской сборная завершила 2017 год. Комментируя «Известиям» его итоги, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер Олимпиады-1980 Станислав Еремин отметил, что поступательное движение вперед у команды есть, но сохраняются и старые проблемы.

— В целом результат Евробаскета был положительным, учитывая, какие тревоги были у всех перед турниром, — сказал председатель тренерского совета РФБ. — Многие переживали за состав, в котором был всего один номинальный центровой, а также за Базаревича, для которого это был первый крупный турнир в качестве тренера. Но команда проявила характер и вытащила многие встречи «на зубах». Положительная динамика прослеживается в игре, поэтому этот турнир я бы оценил на хорошо. Что касается квалификации Кубка мира, то первые результаты не так важны. В отсутствие ведущих игроков у ребят появилась возможность почувствовать себя лидерами и понять, что такое ответственность за результат. Получилось удовлетворительно, но этому есть объяснение. Кроме Карасева, Шведа и Димы Кулагина остальные наши баскетболисты играют второстепенные роли в своих командах. И это проблема для сборной. Я говорил об этом с Базаревичем, он также обеспокоен этой ситуацией, которую будет сложно исправить в ближайшее время.

Сборная России остановилась в шаге от медалей чемпионата Европы, уступив в полуфинале Сербии, а в матче за третье место — Испании. По мнению главного тренера «Енисея» Олега Окулова, этот результат — большая заслуга Сергея Базаревича, принявшего команду в январе 2016 года.

— Базаревич заслужил самых высоких оценок за свою работу, — отметил Олег Окулов. — У нас была очень сильная группа, Карасев сломался прямо перед турниром, в команду тяжело было интегрировать Шведа, пропустившего квалификацию. К тому же все игроки приехали на Евробаскет в разной форме — кто-то устал после длительного сезона, а кто-то, наоборот, не имел игровой практики в своих клубах. Но Базаревичу удалось найти баланс и показать максимум. Мы не взяли медали, но не стоит забывать: сборные, которые были сильнее нас, не смогли добраться до решающей стадии, а мы дошли. Да, были ошибки, но без них никуда. Даже самый титулованный тренер Европы Желько Обрадович проигрывает матчи и делает промашки, но от этого он не становится менее великим. Впереди у Базаревича много работы, но уже чувствуется, что он на своем месте.

22 февраля сборная России на выезде сыграет с командой Францией, а 25 февраля примет у себя Боснию и Герцеговину.

 Сборная заслужила крепкую четверку за 2017 год
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