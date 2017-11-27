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23:06 (мск), источник: ТАСС

Кириленко: Сборная России не может собрать лучших игроков на отбор КМ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Мужская сборная России не имеет возможности получить в команду сильнейших баскетболистов на отборочные матчи Кубка мира. Такое мнение высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник сборная России обыграла команду Бельгии со счетом 77:69 во втором матче группы Е отборочного турнира Кубка мира 2019 года. В предыдущем отборочном матче российская сборная уступила команде Боснии и Герцеговины со счетом 76:81. На эти отборочные встречи не были вызваны Алексей Швед из «Химок» и Андрей Воронцевич из ЦСКА. Баскетболисты остались в расположении своих клубов, чтобы сыграть в матчах Евролиги.

«К сожалению, у нас нет сейчас возможности получить в национальную команду всех сильнейших. Это наша реальность: сейчас не так много российских игроков, которые получают достаточно возможности проявить себя в своих клубах, — заявил Кириленко. — Но это наша смена, нужно ее наигрывать, давать ребятам игровое время, проверять и закалять характер в таких важных матчах. Да, сегодня они сыграли нестабильно, но я пока и не жду от них стабильности, для этого необходимо время».

«Сегодня очень здорово в защите сыграл [Евгений] Валиев, отличный матч провели [Сергей] Карасев, братья [Михаил и Дмитрий] Кулагины, [Дмитрий] Хвостов. Мне бы очень хотелось, чтобы они почаще брали в свои руки бразды управления командой, это не значит просто бросать по кольцу — необходимо контролировать и вести игру. Конечно, в этой игре были хорошие моменты. Тем не менее, ребята находятся в поиске самих себя в таком составе», — отметил Кириленко.

Следующий матч россияне проведут 23 февраля против французов. В первой части отборочного турнира в Европе 32 сборные разбиты на восемь групп, в которых команды сыграют друг с другом по два матча. По три лучшие команды (всего 24) из каждой группы выйдут в следующую стадию отбора.

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