Кириленко: Сборная России не может собрать лучших игроков на отбор КМ

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник сборная России обыграла команду Бельгии со счетом 77:69 во втором матче группы Е отборочного турнира Кубка мира 2019 года. В предыдущем отборочном матче российская сборная уступила команде Боснии и Герцеговины со счетом 76:81. На эти отборочные встречи не были вызваны Алексей Швед из «Химок» и Андрей Воронцевич из ЦСКА. Баскетболисты остались в расположении своих клубов, чтобы сыграть в матчах Евролиги.

«К сожалению, у нас нет сейчас возможности получить в национальную команду всех сильнейших. Это наша реальность: сейчас не так много российских игроков, которые получают достаточно возможности проявить себя в своих клубах, — заявил Кириленко. — Но это наша смена, нужно ее наигрывать, давать ребятам игровое время, проверять и закалять характер в таких важных матчах. Да, сегодня они сыграли нестабильно, но я пока и не жду от них стабильности, для этого необходимо время».

«Сегодня очень здорово в защите сыграл [Евгений] Валиев, отличный матч провели [Сергей] Карасев, братья [Михаил и Дмитрий] Кулагины, [Дмитрий] Хвостов. Мне бы очень хотелось, чтобы они почаще брали в свои руки бразды управления командой, это не значит просто бросать по кольцу — необходимо контролировать и вести игру. Конечно, в этой игре были хорошие моменты. Тем не менее, ребята находятся в поиске самих себя в таком составе», — отметил Кириленко.