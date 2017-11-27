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22:34 (мск), источник: ТАСС

Ватутин: FIBA и Евролиге нужно найти решение вопроса участия игроков в матчах сборных

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международной федерации баскетбола (FIBA) и Евролиге необходимо продолжить поиск решения в вопросе участия игроков в матчах национальных команд по ходу клубного сезона. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Источник: ИТАР-ТАСС

Сборная России обыграла команду Бельгии со счетом 77:69 во втором матче группы Е отборочного турнира Кубка мира 2019 года. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. В предыдущем отборочном матче российская сборная уступила команде Боснии и Герцеговины со счетом 76:81. Следующий матч россияне проведут 23 февраля против французов.

«Поздравляю федерацию, [ее президента] Андрея Кириленко, тренерский штаб и всех игроков сборной с первой победой в отборочном цикле. Очень радует, что матч собрал полные трибуны в Нижнем Новгороде, поддержка зрителей помогла переломить ход встречи. Вопреки недоговоренностям Евролиги и FIBA, в этот раз российским клубам удалось найти компромисс с РФБ по вызову игроков, но ситуация в целом остается нерешенной, поиск решения необходимо продолжить», — сказал Ватутин.

На отборочные матчи против команд Боснии и Герцеговины и Бельгии в сборную России не были вызваны Алексей Швед из «Химок», а также Андрей Воронцевич и Никита Курбанов (оба — ЦСКА). Баскетболисты остались в расположении своих клубов, чтобы сыграть в матчах Евролиги.

«22 февраля ЦСКА играет в Москве с “Басконией”, а на следующий день Франция на своей площадке встретится с Россией, причем в тот же день “Химки” дома примут “Панатинаикос”, — продолжил Ватутин. — Для всех команд эти матчи будут очень важны, и ситуация еще более усложнится, поскольку только у нас в составе, помимо россиян, два француза. Планирую еще раз обсудить эту тему с [президентом Евролиги] Жорди Бертомеу, хотя и до этого мы старались донести до всех сторон, насколько важны решения именно для нашего клуба, обладающего самым большим количеством “сборников” в Европе».

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