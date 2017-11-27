Ватутин: FIBA и Евролиге нужно найти решение вопроса участия игроков в матчах сборных

Источник: ИТАР-ТАСС

Сборная России обыграла команду Бельгии со счетом 77:69 во втором матче группы Е отборочного турнира Кубка мира 2019 года. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. В предыдущем отборочном матче российская сборная уступила команде Боснии и Герцеговины со счетом 76:81. Следующий матч россияне проведут 23 февраля против французов.

«Поздравляю федерацию, [ее президента] Андрея Кириленко, тренерский штаб и всех игроков сборной с первой победой в отборочном цикле. Очень радует, что матч собрал полные трибуны в Нижнем Новгороде, поддержка зрителей помогла переломить ход встречи. Вопреки недоговоренностям Евролиги и FIBA, в этот раз российским клубам удалось найти компромисс с РФБ по вызову игроков, но ситуация в целом остается нерешенной, поиск решения необходимо продолжить», — сказал Ватутин.

На отборочные матчи против команд Боснии и Герцеговины и Бельгии в сборную России не были вызваны Алексей Швед из «Химок», а также Андрей Воронцевич и Никита Курбанов (оба — ЦСКА). Баскетболисты остались в расположении своих клубов, чтобы сыграть в матчах Евролиги.