Сборная Казахстана одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2019

Игра в Астане завершилась со счетом 82:76 в овертайме. При этом хозяева вели после первой четверти с разницей в шесть баллов, но затем упустили это преимущество. Самым результативным в составе победителей стал Анатолий Колесников, набравший 21 очко.

Напомним, сборная Казахстана стартовала в отборе на ЧМ-2019 с гостевой победы над Катаром — 70:82. В следующем туре Казахстан 22 февраля дома примет Иран, а через три дня — Катар.