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19:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Взяли верх в Нижнем: первая победа России в отборе

Сборная России в Нижнем Новгороде в первом домашнем матче отборочного турнира на Кубок мира-2019 обыграла Бельгию — 77:69.

Источник: Спорт-Экспресс

Команда Сергея Базаревича начала отбор на мировое первенство с неудачи в Боснии. При этом обеспокоенность вызывал не столько результат матча в Сараево, сколько содержание игры. Оставшись из-за разногласий между ФИБА и Евролигой по поводу международного календаря сразу без нескольких лидеров, сборная России выглядела как студент, который на экзамене получил вместо квадратного уравнения великую теорему Ферма. У нее упорно не сходились концы с концами, и в итоге найти победное решение так и не удалось.

ПЛЮС КАРАСЕВ

После этого команда прибыла с Балканского полуострова в Нижний Новгород, где ей предстояло сыграть впервые в истории. По этому поводу в городе уже царил ажиотаж — спорткомплекс «Нагорный» в итоге собрал аншлаг. Хотя в этом созыве сборной нет ни одного баскетболиста «Нижнего Новгорода», но персонально переживать местным болельщикам было за кого. Не один сезон на берегах Волги отыграл Семен Антонов, также выступали за местный клуб и Дмитрий Хвостов, и Евгений Бабурин, и Дмитрий Кулагин.

А самая приятная новость для тренерского штаба заключалась в том, что врачи поставили на ноги приболевшего Сергея Карасева, отсутствие которого в матче с Боснией было очень заметно. Помимо этого, Базаревич включил в заявку форварда Никиту Балашова, который не летал на выезд из-за проблем с документами — он сменил Станислава Ильницкого.

В соперниках у сборной России в этот вечер была Бельгия, также стартовавшая в отборе с поражения — дома от французов. С бельгийцами команда Базаревича встречалась совсем недавно и уверенно обыграла их на групповом этапе Евробаскета. Впрочем, та команда Бельгии тоже имела не слишком много общего с нынешней. Остались в своих клубах четыре ключевых игрока — Сэм ван Россом, Аксель Эрвель, Жонатан Табу и натурализованный американец Мэтт Лоджески. Но при этом не вызывало сомнений, что гости, как и прежде, сделают ставку на внимательную защиту и атлетизм в «краске», но в то же время будут часто и охотно бросать издали.

ПЕРЕВОРОТ ПО-НИЖЕГОРОДСКИ

В первые минуты нижегородского матча возникло стойкое впечатление, что мы по-прежнему в Сараево и боснийский кошмар образца последней четверти продолжается. Бельгия захватила инициативу и начала планомерно набирать очки, при этом хозяева давали соперникам забивать достаточно легкие мячи. Сами же россияне очень много, сверх всякой меры промахивались, реализовав за 10 минут всего пять из 16 бросков с игры. Наши настойчиво атаковали из-за дуги и мазали. И даже когда в одном из эпизодов после перехвата Карасева россияне убежали в быстрый отрыв, Антонов не попал из-под кольца. Вдобавок к этому соперники заметно активнее играли на подборе, выигрывая щиты.

Все это привело к тому, что Бельгия в начале второй четверти оторвалась в счете на десять очков. И исправлять ситуацию пришлось экстренно. В этом, кстати, команде Базаревича помогли дальние броски. Попаданиями с периметра отметились Карасев, Хвостов, реализовавший очень тяжелую попытку, и Михаил Кулагин, за несколько минут на паркете заваливший две «трехи». А его брат Дмитрий на пару с Карасевым стал мотором команды в этом отрезке.

Про защиту стоит сказать то, что за пять минут перед перерывом Бельгия набрала шесть очков. Сборная России почувствовала уверенность, что вылилось в два подряд данка Балашова после красивых передач. Второй из них сравнял счет перед паузой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Иногда говорят, что перерыв в таких обстоятельствах не на руку догнавшей команде, но это был не тот случай. Сборная в третьей четверти не ослабила давления и продолжила укатывать бельгийцев в паркет. Неприятности гостей начались с неспортивного фола Салуму, которого обокрал Евгений Валиев, а несколько следующих минут вместили попадания Виталия Фридзона, два блок-шота от Андрея Зубкова и очень солидную игру в защите. Бельгийцы в эти минуты совершали многовато потерь — их за игру набралось больше двадцати. «Засушив» оппонентов больше чем на четыре минуты, Россия совершила рывок 9:0, многое решивший в матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Получив преимущество «+15», довести игру до победы было делом техники. Но поволноваться за исход россияне все-таки заставили. Они не всегда принимали правильные решения и едва не дали Бельгии зацепиться за концовку. Но в последних атаках очень важные мячи забил Карасев, и преимущество осталось вполне весомым.

Следующие матчи Россия проведет в феврале против Франции на выезде и Боснии дома.

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