Взяли верх в Нижнем: первая победа России в отборе
Сборная России в Нижнем Новгороде в первом домашнем матче отборочного турнира на Кубок мира-2019 обыграла Бельгию — 77:69.
Сборная России в Нижнем Новгороде в первом домашнем матче отборочного турнира на Кубок мира-2019 обыграла Бельгию — 77:69.
Команда Сергея Базаревича начала отбор на мировое первенство с неудачи в Боснии. При этом обеспокоенность вызывал не столько результат матча в Сараево, сколько содержание игры. Оставшись
ПЛЮС КАРАСЕВ
После этого команда прибыла с Балканского полуострова в Нижний Новгород, где ей предстояло сыграть впервые в истории. По этому поводу в городе уже царил ажиотаж — спорткомплекс «Нагорный» в итоге собрал аншлаг. Хотя в этом созыве сборной нет ни одного баскетболиста «Нижнего Новгорода», но персонально переживать местным болельщикам было за кого. Не один сезон на берегах Волги отыграл Семен Антонов, также выступали за местный клуб и Дмитрий Хвостов, и Евгений Бабурин, и Дмитрий Кулагин.
А самая приятная новость для тренерского штаба заключалась в том, что врачи поставили на ноги приболевшего Сергея Карасева, отсутствие которого в матче с Боснией было очень заметно. Помимо этого, Базаревич включил в заявку форварда Никиту Балашова, который не летал на выезд
В соперниках у сборной России в этот вечер была Бельгия, также стартовавшая в отборе с поражения — дома от французов. С бельгийцами команда Базаревича встречалась совсем недавно и уверенно обыграла их на групповом этапе Евробаскета. Впрочем, та команда Бельгии тоже имела не слишком много общего с нынешней. Остались в своих клубах четыре ключевых игрока — Сэм ван Россом, Аксель Эрвель, Жонатан Табу и натурализованный американец Мэтт Лоджески. Но при этом не вызывало сомнений, что гости, как и прежде, сделают ставку на внимательную защиту и атлетизм в «краске», но в то же время будут часто и охотно бросать издали.
ПЕРЕВОРОТ
В первые минуты нижегородского матча возникло стойкое впечатление, что мы
Все это привело к тому, что Бельгия в начале второй четверти оторвалась в счете на десять очков. И исправлять ситуацию пришлось экстренно. В этом, кстати, команде Базаревича помогли дальние броски. Попаданиями с периметра отметились Карасев, Хвостов, реализовавший очень тяжелую попытку, и Михаил Кулагин, за несколько минут на паркете заваливший две «трехи». А его брат Дмитрий на пару с Карасевым стал мотором команды в этом отрезке.
Про защиту стоит сказать то, что за пять минут перед перерывом Бельгия набрала шесть очков. Сборная России почувствовала уверенность, что вылилось в два подряд данка Балашова после красивых передач. Второй из них сравнял счет перед паузой.
Иногда говорят, что перерыв в таких обстоятельствах не на руку догнавшей команде, но это был не тот случай. Сборная в третьей четверти не ослабила давления и продолжила укатывать бельгийцев в паркет. Неприятности гостей начались с неспортивного фола Салуму, которого обокрал Евгений Валиев, а несколько следующих минут вместили попадания Виталия Фридзона, два
Получив преимущество «+15», довести игру до победы было делом техники. Но поволноваться за исход россияне
Следующие матчи Россия проведет в феврале против Франции на выезде и Боснии дома.