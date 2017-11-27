Баскетболисты сборной России победили бельгийцев в отборочном матче Кубка мира

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Самым результативным игроком в составе сборной России стал легкий форвард петербургского «Зенита» Сергей Карасев, набравший 12 очков. В составе команды Бельгии самым результативным оказался Жан Салуму (17).

В предыдущем отборочном матче российская сборная уступила команде Боснии и Герцеговины со счетом 76:81. Следующий матч россияне проведут 23 февраля против французов.

На отборочные матчи против команд Боснии и Герцеговины и Бельгии в сборную России не были вызваны Алексей Швед из «Химок», а также Андрей Воронцевич и Никита Моргунов (оба — ЦСКА). Баскетболисты остались в расположении своих клубов, чтобы сыграть в матчах Евролиги.