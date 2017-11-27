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13:57 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты Карасев и Балашов вошли в состав сборной России на матч с бельгийцами

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Баскетболисты Сергей Карасев и Никита Балашов вошли в заявку сборной России на матч отборочного турнира Кубка мира-2019 против сборной Бельгии.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы Е пройдет в понедельник в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 по московскому времени. Ранее в своем стартовом матче отборочного турнира россияне уступили на выезде команде Боснии и Герцеговины со счетом 76:81.

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Карасев пропускал матч с боснийцами из-за сильной температуры, но вернулся в строй команды перед игрой в Нижнем Новгороде. Балашов, также пропустивший встречу в Сараево, заменит в составе российской сборной Станислава Ильницкого.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

защитники — Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба — ЦСКА);.

форварды — Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов («Пено Жвайгждес», Литва), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит»), Андрей Зубков («Химки»), Владислав Трушкин (УНИКС);.

центровой — Артем Клименко («Автодор»).

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