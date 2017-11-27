Баскетболисты Карасев и Балашов вошли в состав сборной России на матч с бельгийцами
МОСКВА, 27 ноя —
МОСКВА, 27 ноя —
Встреча группы Е пройдет в понедельник в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 по московскому времени. Ранее в своем стартовом матче отборочного турнира россияне уступили на выезде команде Боснии и Герцеговины со счетом 76:81.
Карасев пропускал матч с боснийцами
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
защитники — Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба — ЦСКА);.
форварды — Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов («Пено Жвайгждес», Литва), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит»), Андрей Зубков («Химки»), Владислав Трушкин (УНИКС);.
центровой — Артем Клименко («Автодор»).