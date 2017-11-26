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26 ноября, источник: БЕЛТА

Баскетболисты сборной Беларуси проиграли Черногории в квалификации ЧМ-2019

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболисты потерпели второе поражение подряд в матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После гостевой неудачи в матче с чемпионами Европы словенцами (74:87), белорусы на паркете минского Дворца спорта поначалу играли на равных с черногорцами, но во второй четверти полностью «провалились» и уступали с разницей в 24 очка — 31:55. После большого перерыва подопечные Александра Крутикова попытались догнать ушедших в отрыв соперников, но погоня не удалась и гости из Черногории выиграли со счетом 91:67 (24:16, 31:15, 14:18, 22:18). Самым результативным в составе белорусской дружины стал Виталий Лютыч, в активе которого 18 очков.

В другом сегодняшнем матче квалификационной группы А сборная Испании принимает команду Словении. Остальные встречи отборочного турнира мирового первенства состоятся в 2018 году. Белорусы 23 февраля примут у себя дома испанцев, 26 февраля словенцев, затем дважды сыграют на выезде — 28 июня в Черногории и 1 июля в Испании.

В следующий этап выйдут по 3 лучшие команды из 8 предварительных групп.

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