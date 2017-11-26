Баскетболисты сборной Беларуси проиграли Черногории в квалификации ЧМ-2019

После гостевой неудачи в матче с чемпионами Европы словенцами (74:87), белорусы на паркете минского Дворца спорта поначалу играли на равных с черногорцами, но во второй четверти полностью «провалились» и уступали с разницей в 24 очка — 31:55. После большого перерыва подопечные Александра Крутикова попытались догнать ушедших в отрыв соперников, но погоня не удалась и гости из Черногории выиграли со счетом 91:67 (24:16, 31:15, 14:18, 22:18). Самым результативным в составе белорусской дружины стал Виталий Лютыч, в активе которого 18 очков.