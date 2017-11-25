Инцидент в Сараево: сборная неудачно начала отбор на Кубок мира

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира. Отборочный турнир. Первый раунд

Босния и Герцеговина — РОССИЯ — 81:76 (20:21, 18:17, 22:18, 21:20).

Этот матч стал для команды Сергея Базаревича первым со времени окончания Евробаскета в Турции. На том турнире российская команда стала для многих открытием, сокрушив немало фаворитов и едва не добравшись до медалей. Но, во-первых, эта страница истории сборной уже перевернута, теперь предстоит совсем другой турнир с иным форматом — не сжатые до предела сроки и матчи через день, а по две игры в несколько месяцев. А во-вторых, в Сараево приехала совсем другая сборная России.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Разногласия между ФИБА и структурами, проводящими Евролигу, предмет отдельного рассказа. А может быть, даже повести или целого романа. Здесь же нужно упомянуть, что клубы ведущего турнира Старого Света в штыки восприняли реформу международного календаря и появление окон для матчей сборных посреди сезона. Стороны обвиняли друг друга во взаимном неуважении, напирали на то, что именно в противоположном лагере не хватает конструктива, а в итоге, по сути, отдали решение проблемы на откуп национальным федерациям и клубам.

Ничего удивительного, что Базаревич, который в октябре договорился о продлении контракта со сборной на целый олимпийский цикл, не спешил с объявлением имен игроков, которые должны приехать на матчи с Боснией и Бельгией. Также было понятно, что собраться в оптимальном составе, учитывая интересы ЦСКА и «Химок», у команды не получится. Поиск компромисса в итоге привел к тому, что в клубах остались три ключевых для нас на Евробаскете баскетболиста — Никита Курбанов, Андрей Воронцевич и что самое главное, Алексей Швед. Армейцы делегировали защищать цвета национального флага Виталия Фридзона, Семена Антонова и Михаила Кулагина, подмосковная команда — Андрея Зубкова.

С еще одной порцией кадровых проблем Базаревичу пришлось столкнуться перед отправлением на стартовый матч, когда по разным причинам дома остались сразу два «больших» — форварды Павел Антипов и Никита Балашов. А самая неприятная новость поступила из стана сборной уже из Боснии — приболел и с высокой температурой не смог выйти на игру Сергей Карасев. И вот это, как говорил герой известного сериала, была потеря потерь. Ведь именно Карасев должен был стать лидером этого созыва сборной.

ПИНГ-ПОНГ НА БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Босния — не самый серьезный наш соперник в группе. К тому же сборная России не раз играла с этим соперником и ни разу не уступала ему в официальных играх. В прошлом году уже под руководством Базаревича было одержано две победы, причем дома наши выиграли у балканцев почти 30 очков. Но на этот раз, учитывая все наши проблемы, логично было ожидать максимально тяжелого выездного матча.

Таким он и получился. Многочисленные проблемы с составом закономерно привели к тому что России стало нечем удивлять оппонента. Возможно, классом мы и выше, но и наши слабые места давно известны. А туза в рукаве Базаревичу припасти не удалось просто потому что все имеющиеся карты сразу пришлось выложить на стол. Достаточно очевиден был и стартовый состав, и то, как российский штаб попытается закрывать слабые места.

В первой половине матча этого хватало. Да и вторая была по большому счету равной. Наверное, вот этого российские болельщики и не ожидали. Казалось, что после рывка в конце первой четверти и трехи Михаила Кулагина почти с сиреной нам попрет. Но игра возобновилась и вновь была на удивление равной, что отразилось и в счете на табло к перерыву.

— Надо отбиться, у нас как пинг-понг — туда, сюда! — взывал Базаревич к игрокам в тайм-ауте в конце третьей четверти. И сразу после паузы нам забили две «трешки», причем вторую — после потери на ведении. А ведь до этого дальним броском отметился Фридзон, и мы вели в счете четыре очка. Как выяснилось позже, последний раз за матч.

НЕ ПОПАЛИ

К самому опытному игроку сборной, кстати, никаких претензий. Фридзон набрал больше трети командных очков — 25, и был явно лучшим на паркете в этот вечер в составе обеих команд. Но вот у его партнеров явно «не летело» — россияне выбросили сразу 32 (!) «трехи» за матч, но попали только десять из них. Причем половина попаданий — на счету как раз Фридзона. В конце игры было просто больно смотреть, как команда неплохо двигает мяч, находит открытых игроков… и следует промах, потом подбор на чужом кольце и еще один промах.

— Так, надо отбиться два раза и забросить свое. А то пошли в какую-то авантюру! — командовал Базаревич в очередном тайм-ауте.

Но действовать спокойно у его команды не получалось. И это при том, что соперник был явно не экстра-класса. Например, боснийцы не забили за матч 16 штрафных. Будь они точнее, все могло кончиться гораздо раньше. А так Россия до последних секунд усилиями того же Фридзона сохраняла интригу. Да, здорово проявил себя вундеркинд Джанан Муса, хорошо смотрелся опытный разыгрывающий Неманья Гордич. Но в целом и такую Боснию можно было обыгрывать.