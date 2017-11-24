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23:12 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты сборной России проиграли боснийцам в стартовом матче отбора Кубка мира

ТАСС, 24 ноября. Сборная России по баскетболу проиграла команде Боснии и Герцеговины со счетом 76:81 в первом матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года. Встреча прошла в Сараево.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком в составе сборной России стал атакующий защитник московского ЦСКА Виталий Фридзон, набравший 25 очков. В составе команды Боснии и Герцеговины самым результативным стал легкий форвард Джана Муса (18). В следующем матче российская команда сыграет со сборной Бельгии 29 ноября, боснийцы встретятся со сборной Франции в этот же день.

На отборочные матчи против команд Боснии и Герцеговины и Бельгии в сборную России не были вызваны Алексей Швед из «Химок», а также Андрей Воронцевич и Никита Моргунов (оба — ЦСКА). Баскетболисты остались в расположении своих клубов, чтобы сыграть в матчах Евролиги.

В первой части отборочного турнира в Европе 32 сборные разбиты на восемь групп, в которых команды сыграют друг с другом по два матча. По три лучшие команды (всего 24) из каждой группы выйдут в следующую стадию отбора.

В финальной стадии Кубка мира, которая пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября, выступят 32 команды. 12 сборных на турнире представят Европу, восемь — Азию и Океанию, семь — Америку, пять — Африку.

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