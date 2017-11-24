Баскетболисты сборной России проиграли боснийцам в стартовом матче отбора Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком в составе сборной России стал атакующий защитник московского ЦСКА Виталий Фридзон, набравший 25 очков. В составе команды Боснии и Герцеговины самым результативным стал легкий форвард Джана Муса (18). В следующем матче российская команда сыграет со сборной Бельгии 29 ноября, боснийцы встретятся со сборной Франции в этот же день.

На отборочные матчи против команд Боснии и Герцеговины и Бельгии в сборную России не были вызваны Алексей Швед из «Химок», а также Андрей Воронцевич и Никита Моргунов (оба — ЦСКА). Баскетболисты остались в расположении своих клубов, чтобы сыграть в матчах Евролиги.

В первой части отборочного турнира в Европе 32 сборные разбиты на восемь групп, в которых команды сыграют друг с другом по два матча. По три лучшие команды (всего 24) из каждой группы выйдут в следующую стадию отбора.