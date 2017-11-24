Сборная Казахстана стартовала с победы в отборе на чемпионат мира-2019 по баскетболу

Игра проходила в Дохе и завершилась со счетом 70:82 в пользу казахстанцев. Причем, первая четверть закончилась ничьей, а во второй победили хозяева, но в дальнейшем гости смогли переломить ход матча — 20:20, 26:23, 7:19, 17:20. Самым результативным игроком стал Антон Пономарев, записавший на свой счет 23 очка.

В рамках группы D соперниками сборной Казахстана также станут Ирак и Иран. В следующей игре отечественные баскетболисты 27 ноября примут в Астане иракцев.