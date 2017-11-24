Сборная Казахстана стартовала с победы в отборе на чемпионат мира-2019 по баскетболу
Сборная Казахстана по баскетболу обыграла Катар в стартовом матче отборочного цикла чемпионата мира-2019, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по баскетболу обыграла Катар в стартовом матче отборочного цикла чемпионата мира-2019, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Дохе и завершилась со счетом 70:82 в пользу казахстанцев. Причем, первая четверть закончилась ничьей, а во второй победили хозяева, но в дальнейшем гости смогли переломить ход матча — 20:20, 26:23, 7:19, 17:20. Самым результативным игроком стал Антон Пономарев, записавший на свой счет 23 очка.
В рамках группы D соперниками сборной Казахстана также станут Ирак и Иран. В следующей игре отечественные баскетболисты 27 ноября примут в Астане иракцев.
В следующий раунд, который пройдет в ноябре 2018 года, попадут три сборные из группы. Завершится же квалификация в феврале 2019 года, а ЧМ-2019 пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.