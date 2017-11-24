Сборная России по баскетболу начинает отбор на чемпионат мира 2019 года

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Чем опасны йогурты
Вернувшегося в Россию генерала МВД взяли под госзащиту
Как обманывают с новыми деньгами
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Текущие события
Футбол. Еврокубки
23.11
Маккаби Тель-Авив0
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
23.11
Скендербеу3
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
23.11
Партизан2
Янг Бойз1
Футбол. Еврокубки
23.11
Брага3
Хоффенхайм1
Футбол. Еврокубки
23.11
Лудогорец1
Истанбул ББ2
Футбол. Еврокубки
23.11
Милан5
Аустрия В1
Футбол. Еврокубки
23.11
АЕК2
Риека2
Футбол. Еврокубки
23.11
Эвертон1
Аталанта5
Футбол. Еврокубки
23.11
Лион4
Аполлон0
Футбол. Еврокубки
23.11
Шериф1
Злин0
Футбол. Еврокубки
23.11
Локомотив М2
Копенгаген1
Футбол. Еврокубки
23.11
Лугано1
Хапоэль Беэр-Шева0
Футбол. Еврокубки
23.11
Виктория Пл2
Стяуа0
Футбол. Еврокубки
23.11
БАТЭ0
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
23.11
Кельн1
Арсенал0
Футбол. Еврокубки
23.11
Коньяспор1
Марсель1
Футбол. Еврокубки
23.11
Зальцбург3
Витория Гимарайнш0
Футбол. Еврокубки
23.11
Эстерсунд2
Заря Лг0
Футбол. Еврокубки
23.11
Атлетик3
Герта2
Футбол. Еврокубки
23.11
Ницца3
Зюлте-Варегем1
Футбол. Еврокубки
23.11
Лацио1
Витесс1
Футбол. Еврокубки
23.11
Зенит2
Вардар1
Футбол. Еврокубки
23.11
Русенборг0
Реал Сосьедад1
Хоккей. КХЛ
23.11
ХК Динамо2
Югра0
Футбол. Еврокубки
23.11
Астана2
Вильярреал3
Все события
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
«Локомотив» победил «Копенгаген» в домашнем матче Лиги Европы
Слушания дел семи российских спортсменов в МОК шли более 6 часов
Валерия пришла в театр в ярко-красных брюках с лампасами
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
32Сколько стоят команды ЧМ-2018
10«Зенит» разгромил «Тосно»
01:47 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по баскетболу начинает отбор на чемпионат мира 2019 года

ТАСС, 24 ноября. Первый этап отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу 2019 года среди мужских команд стартует в субботу. Сборная России в группе Е сыграет с командами Боснии и Герцеговины, Бельгии и Франции в борьбе за три путевки в следующий раунд.

Источник: ИТАР-ТАСС

На первом отборочном этапе сыграют 32 команды, которые разбиты на восемь групп. На этой стадии в борьбу за путевку в финальный турнир, запланированный на сентябрь 2019 года в Китае, вступили 24 европейские сборные, к которым присоединились восемь команд, прошедших отборочную квалификацию. Соперниками сборной России стали бронзовые призеры чемпионата мира 2014 года и чемпионы Европы — 2013 французы, а также никогда не выступавшие на чемпионатах мира баскетболисты из Бельгии и Боснии и Герцеговины.

Российская сборная в ноябре проведет два отборочных матча — 24 ноября в Сараеве против соперников из Боснии и Герцеговины, а также 27 ноября в Нижнем Новгороде с бельгийцами. Остальные отборочные игры в группе состоятся в феврале, июне и июле 2018 года.

По итогам первого раунда 24 сборные выходят в следующую стадию, где в результате жеребьевки они будут разбиты на четыре группы по шесть команд. Матчи второго отборочного этапа пройдут с сентября 2018-го по февраль 2019-го, по три лучшие команды из каждой группы выйдут в финальный турнир.

Компромисс с клубами

В ближайших отборочных матчах не примут участие баскетболисты сборной России Алексей Швед из «Химок», а также Алексей Воронцевич и Никита Моргунов из ЦСКА, которые представляют клубы, выступающие в Евролиге. 24 ноября, в день матча с боснийцами, ЦСКА сыграет в гостях с испанской «Уникахой», тогда как «Химки» — с турецким «Фенербахче».

Евролига продолжает конфликтовать с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) и не стала делать перерыв в регулярном чемпионате для матчей национальных команд. Так что многие представители клубов Евролиги ближайшие отборочные матчи пропустят. Российская федерация достигла компромисса с ЦСКА и «Химками», которые делегировали в национальную команду трех игроков.

В состав сборной России на матчи в Сараеве и Нижнем Новгороде вошли защитники Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба — ЦСКА), форварды Семен Антонов (ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит»), Андрей Зубков («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив- Кубань»), Владислав Трушкин (УНИКС) и центровой Артем Клименко («Автодор»). Готовились к матчам, но не попали в окончательную заявку Иван Ухов («Парма»), Павел Антипов («Локомотив-Кубань») и Никита Балашов («Пено Жвайгждес», Литва).

«У бельгийцев сыгранный состав, и будет непросто. Боснийцы вызвали в сборную опытных игроков, расслабляться нельзя», — оценил ближайших соперников главный тренер Сергей Базаревич.

Мужская сборная России по баскетболу становилась вице- чемпионом мира дважды (1994 и 1998), однако чемпионат мира 2014 года пропустила. Под руководством Базаревича российская команда в сентябре успешно выступила на Евробаскете в Турции, где заняла четвертое место.

В финальном турнире чемпионата мира 2019 года выступят 32 команд, из которых пока известна лишь одна — эта представляющая хозяев сборная Китая. 12 команд на чемпионате мира представят Европу, восемь — Азию и Океанию, семь — Америку, пять — Африку.

 ЦСКА победил, Акинфеев отстоял "на ноль", но шансы на выход не выросли
Тренер ЦСКА прокомментировал антирекорд Акинфеева
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти
«Амкар» и «Динамо» откроют 18-й тур чемпионата России
«Локомотив» победил «Копенгаген» в домашнем матче Лиги Европы
Кубок мира стартует с участием сильнейших российских лыжников
КХЛ приняла к сведению просьбу федерации хоккея Канады по ОИ
«Кельн» при судействе Безбородова обыграл «Арсенал» в матче ЛЕ
В США стартует заключительный этап серии «Гран-при»
Спорт-Экспресс
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь