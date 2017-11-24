Сборная России по баскетболу начинает отбор на чемпионат мира 2019 года

Источник: ИТАР-ТАСС

На первом отборочном этапе сыграют 32 команды, которые разбиты на восемь групп. На этой стадии в борьбу за путевку в финальный турнир, запланированный на сентябрь 2019 года в Китае, вступили 24 европейские сборные, к которым присоединились восемь команд, прошедших отборочную квалификацию. Соперниками сборной России стали бронзовые призеры чемпионата мира 2014 года и чемпионы Европы — 2013 французы, а также никогда не выступавшие на чемпионатах мира баскетболисты из Бельгии и Боснии и Герцеговины.

Российская сборная в ноябре проведет два отборочных матча — 24 ноября в Сараеве против соперников из Боснии и Герцеговины, а также 27 ноября в Нижнем Новгороде с бельгийцами. Остальные отборочные игры в группе состоятся в феврале, июне и июле 2018 года.

По итогам первого раунда 24 сборные выходят в следующую стадию, где в результате жеребьевки они будут разбиты на четыре группы по шесть команд. Матчи второго отборочного этапа пройдут с сентября 2018-го по февраль 2019-го, по три лучшие команды из каждой группы выйдут в финальный турнир.

Компромисс с клубами

В ближайших отборочных матчах не примут участие баскетболисты сборной России Алексей Швед из «Химок», а также Алексей Воронцевич и Никита Моргунов из ЦСКА, которые представляют клубы, выступающие в Евролиге. 24 ноября, в день матча с боснийцами, ЦСКА сыграет в гостях с испанской «Уникахой», тогда как «Химки» — с турецким «Фенербахче».

Евролига продолжает конфликтовать с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) и не стала делать перерыв в регулярном чемпионате для матчей национальных команд. Так что многие представители клубов Евролиги ближайшие отборочные матчи пропустят. Российская федерация достигла компромисса с ЦСКА и «Химками», которые делегировали в национальную команду трех игроков.

В состав сборной России на матчи в Сараеве и Нижнем Новгороде вошли защитники Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба — ЦСКА), форварды Семен Антонов (ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит»), Андрей Зубков («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив- Кубань»), Владислав Трушкин (УНИКС) и центровой Артем Клименко («Автодор»). Готовились к матчам, но не попали в окончательную заявку Иван Ухов («Парма»), Павел Антипов («Локомотив-Кубань») и Никита Балашов («Пено Жвайгждес», Литва).

«У бельгийцев сыгранный состав, и будет непросто. Боснийцы вызвали в сборную опытных игроков, расслабляться нельзя», — оценил ближайших соперников главный тренер Сергей Базаревич.

Мужская сборная России по баскетболу становилась вице- чемпионом мира дважды (1994 и 1998), однако чемпионат мира 2014 года пропустила. Под руководством Базаревича российская команда в сентябре успешно выступила на Евробаскете в Турции, где заняла четвертое место.