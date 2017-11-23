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20:05 (мск), источник: ТАСС

Кубок мира 2023 года пройдет в нескольких странах

ТАСС, 23 ноября. Кубок мира по баскетболу в 2023 году пройдет в нескольких странах. Как сообщает пресс- служба Международной федерации баскетбола (FIBA), на проведение турнира претендуют две совместные заявки — Японии, Индонезии и Филиппин, а также Уругвая и Аргентины.

В среду стало известно, что Российская федерация баскетбола (РФБ) отозвала заявку на проведение в стране Кубка мира 2023 года.

«Мы рады объявить, что на проведение Кубка мира 2023 года претендуют две заявки — Японии, Индонезии и Филиппин, а также Уругвая и Аргентины, — сказал генеральный секретарь FIBA и член Международного олимпийского комитета (МОК) Патрик Бауманн. — В последние годы мы видели, как несколько стран объединялись для проведения крупнейших турниров и были успешными. Например, чемпионат Европы, чемпионаты Африки и Южной Америки. Мы полностью уверены в том, что эта формула также будет очень эффективна для нашего флагманского соревнования».

Организаторы Кубка мира 2023 года будут определены 9 декабря на собрании центрального совета FIBA.

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