Кубок мира 2023 года пройдет в нескольких странах

«Мы рады объявить, что на проведение Кубка мира 2023 года претендуют две заявки — Японии, Индонезии и Филиппин, а также Уругвая и Аргентины, — сказал генеральный секретарь FIBA и член Международного олимпийского комитета (МОК) Патрик Бауманн. — В последние годы мы видели, как несколько стран объединялись для проведения крупнейших турниров и были успешными. Например, чемпионат Европы, чемпионаты Африки и Южной Америки. Мы полностью уверены в том, что эта формула также будет очень эффективна для нашего флагманского соревнования».