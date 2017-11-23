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19:35 (мск), источник: БЕЛТА

Артем Параховский не поможет белорусским баскетболистам на старте квалификации ЧМ-2019

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центровой баскетбольной сборной Беларуси Артем Параховский не сыграет в стартовых матчах квалификации чемпионата мира — 2019 с командами Словении (24 ноября) и Македонии (26 ноября), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из лидеров белорусской сборной очень хотел сыграть в ноябрьских поединках, но не сможет из-за нерешенного конфликта между Евролигой и ФИБА. Артем Параховский сейчас выступает в израильском «Маккаби» из Тель-Авива, который сегодня проведет матч 9-го тура Евролиги в гостях у испанской «Барселоны».

В игре с действующими чемпионами Европы словенцами в сборной Беларуси дебютирует натурализованный американский разыгрывающий Малик Уэйнс из испанского «Ховетута».

Кроме него в Любляну под началом главного тренера белорусской дружины отправились еще 11 баскетболистов, 8 из которых представляют «Цмокi-Мiнск»: Александр Кудрявцев, Дмитрий Полещук, Сергей Вабищевич, Александр Семенюк, Алексей Тростинецкий, Максим Салаш, Вячеслав Корж, Никита Мещеряков, а также легионеры — Виталий Лютыч («Енисей», Красноярск, Россия), Александр Пустогвар («Фалко», Венгрия), Владимир Крисевич («Спартак», Плевен, Болгария).

В пятницу, 24 ноября, поединок с командой Словении начнется в 22.30 по минскому времени и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Сразу после этой игры белорусы вернутся домой и 26 ноября в минском Дворце спорта встретятся с баскетболистами Македонии. В эти же дни в квалификационной группе А состоятся еще два матча: Черногория — Испания (24 ноября), Испания — Словения (26 ноября).

В следующий отборочный раунд мирового первенства выйдут по 3 команды из 8 групп. Финальный этап чемпионата планеты — 2019 пройдет в Китае.

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