Артем Параховский не поможет белорусским баскетболистам на старте квалификации ЧМ-2019

Один из лидеров белорусской сборной очень хотел сыграть в ноябрьских поединках, но не сможет из-за нерешенного конфликта между Евролигой и ФИБА. Артем Параховский сейчас выступает в израильском «Маккаби» из Тель-Авива, который сегодня проведет матч 9-го тура Евролиги в гостях у испанской «Барселоны».

В игре с действующими чемпионами Европы словенцами в сборной Беларуси дебютирует натурализованный американский разыгрывающий Малик Уэйнс из испанского «Ховетута».

Кроме него в Любляну под началом главного тренера белорусской дружины отправились еще 11 баскетболистов, 8 из которых представляют «Цмокi-Мiнск»: Александр Кудрявцев, Дмитрий Полещук, Сергей Вабищевич, Александр Семенюк, Алексей Тростинецкий, Максим Салаш, Вячеслав Корж, Никита Мещеряков, а также легионеры — Виталий Лютыч («Енисей», Красноярск, Россия), Александр Пустогвар («Фалко», Венгрия), Владимир Крисевич («Спартак», Плевен, Болгария).

В пятницу, 24 ноября, поединок с командой Словении начнется в 22.30 по минскому времени и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Сразу после этой игры белорусы вернутся домой и 26 ноября в минском Дворце спорта встретятся с баскетболистами Македонии. В эти же дни в квалификационной группе А состоятся еще два матча: Черногория — Испания (24 ноября), Испания — Словения (26 ноября).