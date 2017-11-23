Четверо баскетболистов «Локомотива-Кубани» вызваны в сборную РФ на матчи отбора Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

В состав вошли 12 игроков: защитники Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все — «Локомотив- Кубань»), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба — ЦСКА), форварды Семен Антонов (ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит»), Андрей Зубков («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Владислав Трушкин (УНИКС) и центровой Артем Клименко («Автодор»).

Из расширенного состава команды, который проходил сбор в Новогорске, в окончательный состав не попали Иван Ухов («Парма»), Павел Антипов («Локомотив-Кубань») и Никита Балашов («Пено Жвайгждес», Литва).

«Конечно, за четыре дня сборов успели не все, хотелось бы большего. Но, как уже сказал ребятам, если мы будем играть с хорошей самоотдачей, то за ее счет сможем покрыть какие-то недочеты. Нам не хватает “больших”, однако по объективным причинам не можем взять Антипова и Балашова: Паша приболел, у Никиты трудности с документами. Посмотрим, как сложится первая игра, после нее определимся с составом на вторую», — объяснил выбор состава Базаревич.

В первом отборочном матче Кубка мира — 2019 сборная России сыграет с командой Боснии и Герцеговины в Сараево 24 ноября. Следующий матч российская команда проведет в Нижнем Новгороде, где 27 ноября сыграет со сборной Бельгии. «У бельгийцев сыгранный состав, и будет непросто. Боснийцы вызвали в сборную опытных игроков, расслабляться нельзя», — отметил Базаревич.