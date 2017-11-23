Россия думает о новом бойкоте?

Источник: Спорт-Экспресс

Россия неожиданно отказалась от претензий один из самых рейтинговых турниров предолимпийского 2023 года — Кубок мира по баскетболу среди мужских команд. Этот проект не был сильно раскручен и многие сомневались в его экономической целесообразности, к тому же до 2023 года еще очень и очень далеко. Однако формулировка, которой отказ сопроводила Российская федерация баскетбола (РФБ), вызывает неподдельный интерес.

— Учитывая негативное отношение мирового спортивного сообщества к российским атлетам и к отечественному спорту в целом, мы приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы за право проведения Кубка мира, — заявил президент РФ Андрей Кириленко.

ЧЕМПИОН ПО ЧЕМПИОНАТАМ

Случившееся кардинально отличается от добровольно-принудительных отказов от больших турниров наших федераций по зимним видам спорта в прошлом сезоне. Тогда это представлялось «актом доброй воли» в отношении международных федераций и попыткой избежать конфликтов с иностранными спортсменами на фоне допинговых разбирательств. Сейчас же Россия показательно отказывается от проекта, требующего больших инвестиций и организационных усилий на самой начальной стадии. И, возможно, это не случайно. Особенно, если знать, что к недавней дисквалификации наших лыжников приложил руку генеральный секретарь Международной федерации баскетбола Патрик Бауманн — член дисциплинарной комиссии МОК.

В последнее время российские спортивные руководители многократно публично жаловались на то, что международное спортивное сообщество отплатило нам за активность в проведении соревнований высочайшего уровня черной неблагодарностью. За последние 15 лет наша страна была настоящим чемпионом по организации самых разных топ-стартов — от зимней Олимпиады до чемпионата мира по тхэквондо. Большинство из них не были выгодными с коммерческой точки зрения, однако мы безропотно выполняли все пожелания международных федераций и всевозможных комитетов — по сути инвестируя в развитие этих видов спорта. А иногда и просто выручали коллег, как это было с переносом в Москву чемпионата мира по фигурному катанию после землетрясения в Японии в 2011 году.

ДЫХАНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Руководители федераций, как правило, очень хвалили организацию турниров в России, и нам казалось, что таким способом мы получали много высокопоставленных друзей. Однако в тот момент, когда в затруднительном положении в разгар допинговых скандалов оказалась уже Россия, вдруг выяснилось, что друзей на спортивном олимпе у нас по большому счету нет. Речь не в том, что высокопоставленные чиновники в знак благодарности за проведение соревнований в нашей стране должны были поступиться какими-то законами или принципами. Но слишком многие политические решения в ходе допинговой саги были приняты в пику интересам нашей страны. И это после ударного 15-летия выглядит очень обидно.

Как обидным выглядит и наметившаяся тенденция выдавливания России из календаря коммерческих серий, под которые в некоторых наших регионах создавалась целая инфраструктура. Например, в лыжных гонках и биатлоне. Быть милым насильно, разумеется, нельзя. А это значит, что после чемпионата мира по футболу-2018 и зимней Универсиады-2019 может наступить новая эпоха, в которой Россия уже не будет ключевым игроком в мировом спортивном хостинге. И случившееся в баскетболе — лишь пробный шар в эту лузу. Конечно, мы наверняка сохраним турниры в традиционно «наших» видах спорта — художественной гимнастике, фигурном катании, хоккее, шахматах… Но вот проекты вроде летней Олимпиады или Всемирных игр гарантировано будут сданы в архив.

Сложно сказать хорош подобный поворот, или плох для России в глобальной перспективе. В конце концов, в любом деле можно найти положительные и отрицательные стороны. Но в итоге и мы сами, и весь мировой спорт окажутся в новой реальности. И накануне ключевого решения по участию сборной России в Олимпиаде-2018, которое случится на заседании исполкома МОК 5—6 декабря , у международных спортивных боссов есть возможность задуматься над тем, во что может вылиться «холодная война» в мировом спорте, на грани которой все мы сейчас находимся. ​