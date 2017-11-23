Россия думает о новом бойкоте?
Российская федерация баскетбола (РФБ) отозвала заявку на проведение Кубка мира-2023. Это может стать началом «симметричного ответа» нашей страны на допинговые нападки международных спортивных организаций.
Российская федерация баскетбола (РФБ) отозвала заявку на проведение Кубка мира-2023. Это может стать началом «симметричного ответа» нашей страны на допинговые нападки международных спортивных организаций.
Россия неожиданно отказалась от претензий один из самых рейтинговых турниров предолимпийского 2023 года — Кубок мира по баскетболу среди мужских команд. Этот проект не был сильно раскручен и многие сомневались в его экономической целесообразности, к тому же до 2023 года еще очень и очень далеко. Однако формулировка, которой отказ сопроводила Российская федерация баскетбола (РФБ), вызывает неподдельный интерес.
— Учитывая негативное отношение мирового спортивного сообщества к российским атлетам и к отечественному спорту в целом, мы приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы за право проведения Кубка мира, — заявил президент РФ Андрей Кириленко.
ЧЕМПИОН ПО ЧЕМПИОНАТАМ
Случившееся кардинально отличается от
В последнее время российские спортивные руководители многократно публично жаловались на то, что международное спортивное сообщество отплатило нам за активность в проведении соревнований высочайшего уровня черной неблагодарностью. За последние 15 лет наша страна была настоящим чемпионом по организации самых разных
ДЫХАНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Руководители федераций, как правило, очень хвалили организацию турниров в России, и нам казалось, что таким способом мы получали много высокопоставленных друзей. Однако в тот момент, когда в затруднительном положении в разгар допинговых скандалов оказалась уже Россия, вдруг выяснилось, что друзей на спортивном олимпе у нас по большому счету нет. Речь не в том, что высокопоставленные чиновники в знак благодарности за проведение соревнований в нашей стране должны были поступиться
Как обидным выглядит и наметившаяся тенденция выдавливания России из календаря коммерческих серий, под которые в некоторых наших регионах создавалась целая инфраструктура. Например, в лыжных гонках и биатлоне. Быть милым насильно, разумеется, нельзя. А это значит, что после чемпионата мира по футболу-2018 и зимней Универсиады-2019 может наступить новая эпоха, в которой Россия уже не будет ключевым игроком в мировом спортивном хостинге. И случившееся в баскетболе — лишь пробный шар в эту лузу. Конечно, мы наверняка сохраним турниры в традиционно «наших» видах спорта — художественной гимнастике, фигурном катании, хоккее, шахматах… Но вот проекты вроде летней Олимпиады или Всемирных игр гарантировано будут сданы в архив.
Сложно сказать хорош подобный поворот, или плох для России в глобальной перспективе. В конце концов, в любом деле можно найти положительные и отрицательные стороны. Но в итоге и мы сами, и весь мировой спорт окажутся в новой реальности. И накануне ключевого решения по участию сборной России в Олимпиаде-2018, которое случится на заседании исполкома МОК
Олег ШАМОНАЕВ.