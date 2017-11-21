Дмитрий Кулагин: Успел соскучиться по брату!

Источник: Советский спорт

— Непривычный формат — впервые будем выступать за сборную по ходу клубного сезона, — рассказывает Дмитрий. — Но в этом есть свои плюсы — ребята в хорошей форме. Сейчас не надо играть какое-то бесчисленное количество товарищеских матчей, чтобы поймать свой ритм. Все в хороших кондициях, как говорится — на ходу. Так что в каком-то смысле нам сейчас проще.

— В конце Евробаскета вы получили травму ноги. Как сейчас оцените свое состояние?

— Чувствую себя отлично, никаких проблем нет. Форму продолжаю набирать, но и так готов бороться на 100 процентов.

— Отсутствие лидеров как скажется на игре команды?

— Мы — сборная страны, в которую приехали все лучшие игроки России. Так что выкладываться будут все. По-другому и быть не может. Я это и за себя могу сказать, и за других парней в команде. Задача — выйти на чемпионат мира. Ее надо добиться без оглядки на какие-либо трудности.

— Сами готовы к роли одного из лидеров? Базаревич отмечал ваше желание и стремление бороться до конца на Евробаскете даже при проблемах с ногой.

— Не думаю, что стоит меня как-то выделять в этом плане. Если приехал в сборную, то должен биться до конца. Тут ко всем игрокам одинаковые требования. Не только ко мне.

— С братом (Михаилом Кулагиным, защитником ЦСКА, — Прим. ред.) первый раз увиделись после начала сезона?

— Именно так. Соскучились? Конечно. Мы братья, мы всегда ими были и будем. И даже пару месяцев вдали друг от друга даются тяжело. Так что рад снова его видеть.