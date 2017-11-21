Дмитрий Кулагин: Успел соскучиться по брату!
Защитник сборной России Дмитрий Кулагин — о переходе из ЦСКА в «Локомотив-Кубань», отсутствии лидеров сборной и своей роли в команде.
Защитник сборной России Дмитрий Кулагин — о переходе из ЦСКА в «Локомотив-Кубань», отсутствии лидеров сборной и своей роли в команде.
— Непривычный формат — впервые будем выступать за сборную по ходу клубного сезона, — рассказывает Дмитрий. — Но в этом есть свои плюсы — ребята в хорошей форме. Сейчас не надо играть
— В конце Евробаскета вы получили травму ноги. Как сейчас оцените свое состояние?
— Чувствую себя отлично, никаких проблем нет. Форму продолжаю набирать, но и так готов бороться на 100 процентов.
— Отсутствие лидеров как скажется на игре команды?
— Мы — сборная страны, в которую приехали все лучшие игроки России. Так что выкладываться будут все.
— Сами готовы к роли одного из лидеров? Базаревич отмечал ваше желание и стремление бороться до конца на Евробаскете даже при проблемах с ногой.
— Не думаю, что стоит меня
— С братом (Михаилом Кулагиным, защитником ЦСКА, — Прим. ред.) первый раз увиделись после начала сезона?
— Именно так. Соскучились? Конечно. Мы братья, мы всегда ими были и будем. И даже пару месяцев вдали друг от друга даются тяжело. Так что рад снова его видеть.
— Как сами оцените свой переход в «Локомотив-Кубань»?
— Мне все нравится. И город, и болельщики, и просто местные жители, даже если они не ходят на матчи «Локо». Все очень дружелюбные, доброжелательные. Плюс климат волшебный! Особенно после Москвы и Питера… Но сейчас об этом не думаю. Раз я в сборной — все мысли только о сборной.