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14:02 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Отсутствие Шведа скажется на игре российских баскетболистов в квалификации КМ

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отсутствие защитника Алексея Шведа скажется на игре сборной России в отборочном турнире Кубка мира 2019 года, но это возможность проявить себя другим баскетболистам. Об этом ТАСС заявил главный тренер команды Сергей Базаревич.

Источник: РИА "Новости"

Сборная России начала подготовку к отборочным матчам Кубка мира против команд Боснии и Герцеговины и Бельгии. Ранее стало известно, что Швед не сыграет в составе сборной России в этих встречах.

«Конечно, отсутствие Шведа скажется, ведь Алексей был лидером команды и лучшим снайпером чемпионата Европы. Курбанов, Мозгов, Воронцевич, которые тоже не будут участвовать в ближайших матчах, на Евробаскете были игроками стартового состава. Но это возможность для других показать свой уровень, проявить себя», — сказал Базаревич.

На сбор в Новогорск были вызваны 15 игроков: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Дмитрий Хвостов, Евгений Бабурин, Сергей Карасев, Иван Ухов, Семен Антонов, Андрей Зубков, Евгений Валиев, Станислав Ильницкий, Владислав Трушкин, Никита Балашов, Павел Антипов и Артём Клеменко.

В первом отборочном матче Кубка мира — 2019 сборная России сыграет с командой Боснии и Герцеговины в Сараево 24 ноября. Следующий матч российская команда проведет в Нижнем Новгороде, где 27 ноября сыграет со сборной Бельгии. «У бельгийцев сыгранный состав, и будет непросто. Боснийцы вызвали в сборную опытных игроков, расслабляться нельзя», — отметил Базаревич.

Кубок мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября 2019 года в Китае. В 2014 году чемпионат мира впервые прошел под названием Кубок мира.

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