Тренер: Отсутствие Шведа скажется на игре российских баскетболистов в квалификации КМ

Источник: РИА "Новости"

Сборная России начала подготовку к отборочным матчам Кубка мира против команд Боснии и Герцеговины и Бельгии. Ранее стало известно, что Швед не сыграет в составе сборной России в этих встречах.

«Конечно, отсутствие Шведа скажется, ведь Алексей был лидером команды и лучшим снайпером чемпионата Европы. Курбанов, Мозгов, Воронцевич, которые тоже не будут участвовать в ближайших матчах, на Евробаскете были игроками стартового состава. Но это возможность для других показать свой уровень, проявить себя», — сказал Базаревич.

На сбор в Новогорск были вызваны 15 игроков: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Дмитрий Хвостов, Евгений Бабурин, Сергей Карасев, Иван Ухов, Семен Антонов, Андрей Зубков, Евгений Валиев, Станислав Ильницкий, Владислав Трушкин, Никита Балашов, Павел Антипов и Артём Клеменко.

В первом отборочном матче Кубка мира — 2019 сборная России сыграет с командой Боснии и Герцеговины в Сараево 24 ноября. Следующий матч российская команда проведет в Нижнем Новгороде, где 27 ноября сыграет со сборной Бельгии. «У бельгийцев сыгранный состав, и будет непросто. Боснийцы вызвали в сборную опытных игроков, расслабляться нельзя», — отметил Базаревич.