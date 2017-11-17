«Локомотив-Кубань» становится базовым клубом сборной

Источник: Известия

Игроки клубов Единой лиги ВТБ получили вызовы в национальные команды на квалификационные матчи Кубка мира — 2019. По информации «Известий», главный тренер сборной России Сергей Базаревич принял решение пригласить сразу шестерых игроков клуба «Локомотив-Кубань» на ноябрьские игры с Боснией и Герцеговиной и Бельгией. Состав сборной пополнят краснодарские защитники Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин и Дмитрий Хвостов, а также форварды Павел Антипов, Станислав Ильницкий и Владимир Ивлев. Остальные клубы лиги имеют менее внушительное представительство в главной команде страны.

По информации «Известий», вызовы в сборную России также получили Владислав Трушкин (УНИКС), Артем Клименко («Автодор»), Сергей Карасев и Евгений Валиев (оба — «Зенит»). Пока под вопросом игроки, которые приедут в национальную команду из клубов — участников Евролиги: ЦСКА и «Химок». Напомним, что из-за совпадения календарей ФИБА и Евролиги многие клубы приняли решение не отпускать своих игроков в национальные сборные. Российские же клубы пошли навстречу Российской федерации баскетбола (РФБ). Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом переговорного процесса, ЦСКА и «Химки» делегируют в сборную по два игрока.

— От «Химок» на ноябрьские матчи сборной, скорее всего, приедут Вячеслав Зайцев и Андрей Зубков. Вызов второго под вопросом из-за операции по удалению аппендицита у Энтони Гилла, — сообщил собеседник «Известий» в РФБ. — От ЦСКА — Михаил Кулагин. Имя второго игрока определится на следующей неделе. С высокой долей вероятности это будет Семен Антонов или Виталий Фридзон.

Таким образом, лидеры сборной России — Алексей Швед, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов и Тимофей Мозгов (клубы НБА изначально отказались отпускать своих игроков в сборные) — пропустят стартовые матчи сборной России в квалификации Кубка мира — 2019.

Ранее в интервью «Известиям» президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что в таком развитии событий нет ничего страшного. По его мнению, новыми лидерами коллектива способны стать Дмитрий Кулагин и Сергей Карасев.

— Переход Димы Кулагина в «Локомотив-Кубань» очень важен для сборной, — сказал «Известиям» Андрей Кириленко. — Он получит в Краснодаре не только регулярную практику, но и возможность стать лидером коллектива. В прошлом году такой шанс получил Сергей Карасев и отлично его реализовал в «Зените». На мой взгляд, оба этих игрока необходимы для сборной и вполне могут стать ключевыми баскетболистами в системе Сергея Базаревича. Будем ждать их в расположение команды на ноябрьские матчи. Что касается наших многолетних лидеров, то думаю, что если они не смогут приехать в сборные из-за совпадения календарей ФИБА и Евролиги в ноябре, то в этом не будет трагедии. Мы сделаем ставку на новое поколение игроков, но соберем конкурентоспособный состав.

При этом в РФБ и клубах отказались комментировать список вызванных игроков в сборную до официального объявления состава.

Первый матч квалификации Кубка мира — 2019 обновленная сборная России проведет 24 ноября в гостях у команды Боснии и Герцеговины. Спустя три дня наша команда примет команду Бельгии в Нижнем Новгороде.

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер Олимпийских игр — 1980 Станислав Еремин считает, что сборная России вполне способна справиться с предстоящими соперниками без Алексея Шведа и Андрея Воронцевича.

— Неуважение к любому противнику сейчас жестко наказывается, — отметил Станислав Еремин. — Если 10−15 лет назад в Европе было от силы 5−6 сильных сборных, то сейчас баскетбол стал популярен почти во всех странах. Посмотрите, как здорово на Евробаскете-2017 выступила команда Финляндии и Черногории. Они добивались побед в матчах с сильными соперниками. Поэтому я считаю, что нам будет непросто с Бельгией и Боснией без Шведа и Воронцевича, но у нас есть способные ребята, у которых будет шанс проявить себя. Не стоять за чьими-то спинами, а самостоятельно решать исходы международных матчей. Это дорогого стоит. Надеюсь, что после ноябрьских матчей у нас будет две победы.