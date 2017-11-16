Мария Вадеева: Ланге хочет, чтобы соперницы нас боялись

Центровой Марии Вадеевой, которая считается главной восходящей звездой российского женского баскетбола, всего 19 лет. Но она уже успела минувшим летом взять золото и звание MVP молодежного чемпионата мира, где в финале Россия одержала невероятную победу над США, а ранее стала чемпионкой Европы среди юниорок. За главную национальную команду Вадеева играет с 16 лет, а на последнем Евробаскете в Чехии стала главной звездой сборной России.

С тех пор в команде успел смениться тренерский штаб, и уже под его руководством россиянки начали отбор на следующий континентальный чемпионат с двух побед — рекордной над Албанией и труднейшей над Литвой. После этого «СЭ» поговорил с Вадеевой об изменениях в команде после прихода Олафа Ланге, экзотическом выезде в Тирану и рубке с литовской командой до последних секунд.

ПРОПУСТИЛИ МЕНЬШЕ 70 — ЭТО НОРМАЛЬНО

— Литва никогда не сдается, — начала Вадеева. — Это я помню по Евробаскету-2015, когда Россия встречалась с ними на втором групповом этапе. Тот матч мы проиграли (четвертую четверть Литва выиграла с перевесом в 18 очков — Прим. «СЭ»). Поэтому настраивались на этот и знали, что будет нелегко.

— Нелегко еще и потому, что четыре дня назад вы обыграли Албанию со счетом 122:37?

— Да, мы такого итога не ожидали, когда ехали туда. Что будет такой разрыв, что у них такого уровня команда. Поэтому собраться было труднее, но мы сделали это и выиграли.

— Главный тренер Олаф Ланге перед игрой отмечал, что у Литвы будет преимущество за счет того, что они провели тяжелый матч с Венгрией и были готовы к жесткой борьбе. Согласны?

— Да, было трудно. С ними всегда особенные матчи, потому что в стране любят баскетбол и у них сильные игроки. На выезде будет еще труднее. Но считаю, что мы сами допустили очень много ошибок, от этого и такой расклад, и маленькое преимущество.

— Немецкий специалист говорил «СЭ», что приоритетом для него будет построение обороны. Как оцените этот компонент?

— Сколько мы дали им забить? 62 очка? Считаю, немного. Меньше 70 — это нормально.

— У вас многое не получалось. Чувствовали, что соперницы специально вас изучили?

— Да, конечно. На меня сдваивались, в обороне делали большой акцент. Но у нас есть хорошие девчонки, которые забивали с дистанции в нужный момент, и у нас все получилось в концовке.

— Тем не менее, ваша непосредственная оппонентка, капитан и лидер литовок Петроните набрала 19 очков. Как она вас задавила?

— Пожалуй, это я сама себя задавила психологически. Конечно, мы специально ее разбирали — Петроните много забивает, хорошо видит площадку. Надо было не дать ей разбросаться. Получилось ли? Не знаю, что сказать, честно.

— Что чувствовали в те последние секунды, когда Жоселина Майга попала дважды подряд?

— Я всегда верю в свою команду. Что она победит. И когда Жося попала эти мячи, была огромная радость. Главное было не расслабиться в тот момент, иначе все может и в другую сторону сложиться. Надо было еще сильнее давить в защите. Когда оставалось пять секунд и Маша Черепанова пробивала второй штрафной, я сказала себе — если она промажет, обязательно мяч подберу. Так и случилось. Мы отдали все силы, чтобы они не забили.

— Что сказал Ланге, зайдя после игры в раздевалку?

— Крикнул что есть мочи — «Вы молодцы!».

НА САМОМ ДЕЛЕ, ТИРАНА — КЛАССНЫЙ ГОРОД

— В национальной команде сменился тренерский штаб. Уже почувствовали эффект новизны?

— Да, с Ланге все поменялось — новые комбинации, новые девчонки пришли. Первое время нужно было притереться друг к другу. У каждого тренера свое видение игры, свои порядки на занятиях, все по-разному расставляют акценты. Много нюансов изменилось. Раскрывать их не стану, пусть это все остается в команде. Но могу сказать, что Олаф — очень строгий тренер. И это хорошо, что он нас во время подготовки держит в ежовых рукавицах. А вот в жизни, напротив, он очень спокойный, шутит, с ним можно поговорить о личном. Здорово, что есть такой баланс.

— Возвращаясь к теме защиты — что Ланге требует от игроков?

— Прессинговать, не давать соперницам свободно получать мяч. Обычные компоненты, но их нужно делать акцентированно, сразу действовать пожестче. Чтобы нас боялись. И знали, что нам будет трудно забивать.

— Что же все-таки произошло на выезде в Албании? Поделитесь впечатлениями.

— Когда мы приехали туда, то ожидали худшего. Думаешь, что там разруха, заброшено все. Но на самом деле Тирана — классный город. И в зале все хорошо — нормальные кольца, много болельщиков пришло.

— То есть не на уровне только сама сборная Албании? Как можете описать ее класс — примерно наша спортшкола?