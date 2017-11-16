Веремеенко объявил о завершении выступлений за сборную Белоруссии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя —
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя —
В конце ноября в рамках европейского отбора на чемпионат мира-2019 белорусы должны сыграть матчи против сборных Словении и Черногории.
«С этого сезона я хочу официально отказаться от выступлений за сборную и завершу карьеру игрока национальной команды. Сил для того, чтобы помочь команде уже не хватает. Остаюсь на этот перерыв в клубе “Нижний Новгород”, буду тренироваться, чтобы набрать форму. Очень надеюсь, что это время проведу с пользой и для себя, и для клуба», — сказал Веремеенко журналистам.
«Я давно это планировал, возможно, заявить об этом следовало раньше. Но теперь, оказавшись в новом клубе, я решил окончательно закончить все мысли о сборной. Сейчас мне нужно и форму набрать, и с партнерами наладить взаимодействие, потому что я только две недели, как пришел в клуб», — пояснил баскетболист, выступавший за национальную сборную с 2003 года.