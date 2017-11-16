Веремеенко объявил о завершении выступлений за сборную Белоруссии

Источник: РИА "Новости"

В конце ноября в рамках европейского отбора на чемпионат мира-2019 белорусы должны сыграть матчи против сборных Словении и Черногории.

«С этого сезона я хочу официально отказаться от выступлений за сборную и завершу карьеру игрока национальной команды. Сил для того, чтобы помочь команде уже не хватает. Остаюсь на этот перерыв в клубе “Нижний Новгород”, буду тренироваться, чтобы набрать форму. Очень надеюсь, что это время проведу с пользой и для себя, и для клуба», — сказал Веремеенко журналистам.