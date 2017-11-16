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01:17 (мск), источник: Р-Спорт

Веремеенко объявил о завершении выступлений за сборную Белоруссии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — Р-Спорт, Сергей Литвак. Центровой «Нижнего Новгорода» Владимир Веремеенко заявил, что прекращает выступления за сборную Белоруссии по баскетболу.

Источник: РИА "Новости"

В конце ноября в рамках европейского отбора на чемпионат мира-2019 белорусы должны сыграть матчи против сборных Словении и Черногории.

«С этого сезона я хочу официально отказаться от выступлений за сборную и завершу карьеру игрока национальной команды. Сил для того, чтобы помочь команде уже не хватает. Остаюсь на этот перерыв в клубе “Нижний Новгород”, буду тренироваться, чтобы набрать форму. Очень надеюсь, что это время проведу с пользой и для себя, и для клуба», — сказал Веремеенко журналистам.

«Я давно это планировал, возможно, заявить об этом следовало раньше. Но теперь, оказавшись в новом клубе, я решил окончательно закончить все мысли о сборной. Сейчас мне нужно и форму набрать, и с партнерами наладить взаимодействие, потому что я только две недели, как пришел в клуб», — пояснил баскетболист, выступавший за национальную сборную с 2003 года.

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