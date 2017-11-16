Белякова: Женская сборная РФ ожидала трудной игры против команды Литвы

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду сборная России одержала победу над командой Литвы со счетом 64:62 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года.

«Изначально ожидали тяжелой встречи против соперниц из Литвы. Знали, что у них до этого было восемь поражений подряд и в игре с нами у них будет запредельная мотивация. На мой взгляд, победить удалось за счет проявленного характера и воли к победе. Хотелось бы совершать поменьше ошибок, однако это лишний повод работать над собой и повышать мастерство», — сказала Белякова.

В отборочном турнире сборная России выступает в группе С вместе с командами Албании, Венгрии и Литвы. Следующий матч сборная России 10 февраля проведет в гостях против команды Венгрии.