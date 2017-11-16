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01:34 (мск), источник: ТАСС

Белякова: Женская сборная РФ ожидала трудной игры против команды Литвы

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Баскетболистки женской сборной России были готовы к тяжелому матчу против команды Литвы. Об этом ТАСС рассказала капитан сборной Евгения Белякова.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду сборная России одержала победу над командой Литвы со счетом 64:62 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года.

«Изначально ожидали тяжелой встречи против соперниц из Литвы. Знали, что у них до этого было восемь поражений подряд и в игре с нами у них будет запредельная мотивация. На мой взгляд, победить удалось за счет проявленного характера и воли к победе. Хотелось бы совершать поменьше ошибок, однако это лишний повод работать над собой и повышать мастерство», — сказала Белякова.

В отборочном турнире сборная России выступает в группе С вместе с командами Албании, Венгрии и Литвы. Следующий матч сборная России 10 февраля проведет в гостях против команды Венгрии.

В финальную стадию чемпионата Европы — 2019, которая состоится в Сербии и Латвии, выйдут победители восьми отборочных групп, а также шесть лучших команд из числа занявших вторые места. Сборная России с 1993 года не пропустила ни одного чемпионата Европы, в 2003, 2007 и 2011 годах команда завоевывала золотые медали, пять раз входила в число призеров.

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