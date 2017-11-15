Буря ноября: Россия выиграла триллер в Крылатском

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2019. ЖЕНЩИНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

РОССИЯ — Литва — 64:62 (10:12, 26:15, 12:17, 16:18)

Россия: Майга (13), Лешковцева (11), Вадеева (8 + 9 подборов)

Литва: Петроните (19 + 9 подборов), Начицкайте (16).

Начинать новый отборочный цикл континентального масштаба национальной команде выпало матчем против литовской сборной. Нет, я не оговорился. Действительно, это был уже второй тур группового этапа, но назвать выезд в Албанию настоящим дебютом очень сложно. Не получилось не то что испытания, а даже полноценного матча в полном смысле этого слова. «Матч» по-английски — сравнение, а о каком сравнении может идти речь, если сборная России побила в Тиране два рекорда — набрала 122 очка и выиграла встречу с перевесом «+85»? Это, скорее, была тренировка, причем в не очень напряженном режиме. Команда вдоволь порезвилась — семеро баскетболисток набрали двузначное количество очков, а Мария Вадеева и Ксения Тихоненко оформили по дабл-даблу.

НОВАЯ ГЛАВА

Но теперь, наконец, наша команда была готова полноценно начать новую жизнь — и путь в олимпийский Токио. Именно такая задача поставлена перед новым главным тренером Олафом Ланге, который осенью стал лишь вторым иностранцем у руля сборной России. На этом посту он сменил Александра Васина — тот ушел, не сумев попасть в четвертьфинал Евробаскета-2017. Тем самым россиянки пролетели и мимо ЧМ-2019. Теперь у сборной, по сути, одна цель на ближайшие годы — попасть на Игры-2020. А первым шагом на этом достаточно прямом, но очень сложном пути должно стать попадание на следующий чемпионат Европы, который пройдет летом 2019-го в Латвии и Сербии.

Интересно, что путь команды Ланге начался, по сути, там же, где российские болельщики могли в последний раз видеть девушек воочию — на паркете дворца спорта в Крылатском. И это при том, что сборная в Москве в принципе нечастый гость — июньские товарищеские матчи с Турцией были для нее первыми в столице за три года. Но для старта нового цикла федерация выбрала именно Москву, а не более привычный Ланге Екатеринбург или Курск.

— Новый тренер — это новая система, а мы пока провели мало времени вместе, — говорил немецкий тренер перед матчем. — Но я уже вижу прогресс, у команды хороший настрой, хорошая атмосфера, мы показываем интенсивный баскетбол. Я позитивно настроен перед матчем с Литвой, но нужно понимать, что пока у нас не было ни одной серьезной игры.

РЕШАЮЩИЙ РЫВОК

Конечно, говорить о том, в какой баскетбол будет играть сборная при Ланге, пока преждевременно. Но сюрпризом в первой четверти игры с Литвой стало то, что команда вообще почти не играла в баскетбол, а страдала на площадке. Возможно, девушки немного перегорели, потому что их действия были очень нервными, часто неточными. За 10 минут штаб попробовал на площадке такое же количество игроков, но в сухом остатке у нас были всего три попадания с игры из 15 попыток, семь потерь, ни одной результативной передачи. Нам не удавалось в «краске» справиться с литовской центровой Гинтаре Петроните, а у самих под кольцом мало что получалось. В том числе и у Марии Вадеевой.

Впрочем, и сборная Литвы охотно отвечала хозяйкам любезностью на любезность — например, прибалтийские баскетболистки реализовали только пять бросков из 20. Поэтому к концу первой четверти на табло горел странный для лучшей игры с мячом счет 10:12.

Исправляться россиянки бросились в середине второй четверти, совершив рывок 11:0. Важнейшей его частью стал перехват Евгении Беляковой, отрыв которой соперница прервала неспортивным фолом, и лидер сборной сумела за одну атаку набрать сразу четыре очка. Команда Ланге в эти минуты играла здорово, прихватив соперниц в обороне и доминируя под кольцами. К перерыву Россия уже вела девять очков, и ее перспективы выглядели неплохо.

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Но во второй половине игра снова пошла не по сценарию хозяек. Снова появились проблемы с реализацией в атаке — например, никак не шел мяч в кольцо у Беляковой. Гостьи, лидеры которых перевели дух и снова начали набирать очки, становились все ближе. И когда в середине последней четверти Литва впервые за долгое время оказалась впереди, стало понятно, что концовка будет жаркой. С каждым промахом россиянок все реальнее становилась перспектива уступить дома в таком важном матче. Как говорит Андрей Кириленко, такие игры — то, что нужно болельщикам.

Самый «валидол» пошел на последней минуте встречи. После серии неудачных атак Жоселина Майга наконец попала после подбора наших на чужом кольце. А затем стала главной героиней последних минут, попав почти с дуги. При этом обороне россиянки включили режим сверхнадежности, закрывая соперниц наглухо. Но если бы все закончилось так, было бы слишком просто для такой игры. И вот Мария Черепанова, получив право на два штрафных, которые должны закрыть игру, мажет оба. Через мгновения судьба встречи уже в руках оппоненток, которые за две секунды до сирены при отставании в одно очко также получили право на броски с линии. Но при бурлящих трибунах Санта Окоцките дрогнула и тоже выпустила оба штрафных в «молоко». Сборная России по всем канонам героически преодолела проблемы, которые создала себе сама.

Начав отбор к Евробаскету-2019 с двух побед, национальная команда будет ждать февраля, когда ей предстоят ответная игра с Албанией и встреча с главными соперницами по группе — командой Венгрии.