Олаф Ланге: Баскетболистки РФ показали по-настоящему командную игру в матче со сборной Литвы

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду женская сборная России одержала победу над командой Литвы со счетом 64:62 в домашнем матче.

«Получилась крайне тяжелая игра для нашей сборной. В некоторых моментах мы делали много ошибок, из-за которых пришлось немного понервничать в концовке матча. Команда Литвы — одна из лучших сборных в мире. Думаю, что сегодня нам удалось победить за счет максимальной самоотдачи и в первую очередь командной игры», — сказал Ланге.

В то же время специалист отметил, что баскетболисткам сборной России еще предстоит работать над улучшением игры в обороне. «Несмотря на победу, нам предстоит еще много работы, в первую очередь в оборонительном плане, и хотелось бы, чтобы к следующему матчу эта работа принесла еще больше плодов», — заявил Ланге.

В отборочном турнире сборная России выступает в группе С вместе с командами Албании, Венгрии и Литвы. Следующий матч сборная России 10 февраля проведет в гостях против команды Венгрии.