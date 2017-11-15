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23:06 (мск), источник: ТАСС

Глава РФБ отдал должное баскетболисткам сборной России в матче против команды Литвы

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил игру женской сборной России в матче против команды Литвы. Такое мнение он высказал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду женская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Литвы со счетом 64:62 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. Встреча прошла в Москве.

«Считаю, что нашим баскетболисткам нужно отдать должное за такой фантастический матч против команды Литвы. За минуту до конца мы проигрывали три очка, очень важно было собраться в такой ситуации, но мне кажется, что в конце матча нужно прибавлять тактически», — сказал Кириленко.

«В то же время хотелось бы поблагодарить команду Литвы за упорную борьбу. Соперник показал характер, команда сыграла со сборной Венгрии, уступив два очка, показав отличный баскетбол. Литва считается одним из сильнейших соперников на мировой арене. Для нашей сборной очень важны такие игры в плане опыта», — добавил Кириленко.

В отборочном турнире сборная России выступает в группе С вместе с командами Албании, Венгрии и Литвы. В первом туре сборная России оказалась сильнее команды Албании. Следующий матч сборная России 10 февраля проведет в гостях против команды Венгрии.

В финальную стадию чемпионата Европы — 2019, которая состоится в Сербии и Латвии, выйдут победители восьми отборочных групп, а также шесть лучших команд из числа занявших вторые места. Сборная России с 1993 года не пропустила ни одного чемпионата Европы, в 2003, 2007 и 2011 годах команда завоевывала золотые медали, пять раз входила в число призеров.

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