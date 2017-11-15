Глава РФБ отдал должное баскетболисткам сборной России в матче против команды Литвы

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду женская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Литвы со счетом 64:62 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. Встреча прошла в Москве.

«Считаю, что нашим баскетболисткам нужно отдать должное за такой фантастический матч против команды Литвы. За минуту до конца мы проигрывали три очка, очень важно было собраться в такой ситуации, но мне кажется, что в конце матча нужно прибавлять тактически», — сказал Кириленко.

«В то же время хотелось бы поблагодарить команду Литвы за упорную борьбу. Соперник показал характер, команда сыграла со сборной Венгрии, уступив два очка, показав отличный баскетбол. Литва считается одним из сильнейших соперников на мировой арене. Для нашей сборной очень важны такие игры в плане опыта», — добавил Кириленко.

В отборочном турнире сборная России выступает в группе С вместе с командами Албании, Венгрии и Литвы. В первом туре сборная России оказалась сильнее команды Албании. Следующий матч сборная России 10 февраля проведет в гостях против команды Венгрии.