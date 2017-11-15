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21:43 (мск), источник: ТАСС

Российские баскетболистки обыграли сборную Литвы в матче отбора ЧЕ-2019

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Литвы со счетом 64:62 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. Встреча прошла в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стала форвард сборной Литвы Гинтаре Петроните, в ее активе 19 очков. У россиянок больше всех очков набрала форвард Жосселина Майга — 13.

В отборочном турнире сборная России выступает в группе С вместе с командами Албании, Венгрии и Литвы. В первом туре сборная России оказалась сильнее команды Албании. Следующий матч сборная России 10 февраля в гостях проведет против команды Венгрии.

В финальную стадию чемпионата Европы — 2019, которая состоится в Сербии и Латвии, выйдут победители восьми отборочных групп, а также шесть лучших команд из числа занявших вторые места. Сборная России с 1993 года не пропустила ни одного чемпионата Европы, в 2003, 2007 и 2011 годах команда завоевывала золотые медали, пять раз входила в число призеров.

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