Российские баскетболистки обыграли сборную Литвы в матче отбора ЧЕ-2019

В отборочном турнире сборная России выступает в группе С вместе с командами Албании, Венгрии и Литвы. В первом туре сборная России оказалась сильнее команды Албании. Следующий матч сборная России 10 февраля в гостях проведет против команды Венгрии.

В финальную стадию чемпионата Европы — 2019, которая состоится в Сербии и Латвии, выйдут победители восьми отборочных групп, а также шесть лучших команд из числа занявших вторые места. Сборная России с 1993 года не пропустила ни одного чемпионата Европы, в 2003, 2007 и 2011 годах команда завоевывала золотые медали, пять раз входила в число призеров.