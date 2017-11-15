Белорусские баскетболистки одержали вторую победу в квалификации чемпионата Европы
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси одержали вторую победу в отборочном турнире чемпионата Европы-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси одержали вторую победу в отборочном турнире чемпионата Европы-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на площадке минского Дворца спорта подопечные Натальи Трофимовой уверенно переиграли соперниц из Эстонии — 80:63 (23:18, 20:14, 22:18, 15:13). Белорусские баскетболистки с самого начала захватили инициативу и на протяжении всего матча вели в счете. Самой результативной в составе победительниц стала Виктория Гаспер, набравшая 20 очков.
В первом поединке квалификационной группы В белоруски обыграли в Валбжихе баскетболисток Польши со счетом 70:62. Сегодня польки сыграют в Анкаре против команды Турции, которая на старте победила эстонок в Таллине — 81:56.
Остальные встречи отборочного турнира пройдут в 2018 году. Белоруски 10 февраля примут у себя дома турчанок, а 14 февраля также на своей арене сыграют с польскими баскетболистками. Два заключительных поединка сборная Беларуси проведет на выезде — 17 ноября в Эстонии и 21 ноября в Турции.
По итогам квалификации в финальную часть женского Евробаскета попадут победители восьми групп, а также шесть лучших команд, которые займут вторые места. Хозяевами чемпионата континента в 2019 году будут Латвия и Сербия, команды которых освобождены от отборочных баталий. Белорусские баскетболистки дебютировали на европейском первенстве в 2007 году в Италии под руководством Анатолия Буяльского и сразу стали обладательницами бронзовых наград. Из нынешнего состава белорусок тогда играла Анастасия Веремеенко, а также главный тренер Наталья Трофимова. Еще дважды сборная Беларуси финишировала на европейских первенствах четвертой (2009, 2015), однажды была пятой (2013) и девятой (2011), а на Евробаскете-2017 в Чехии показали свой наихудший результат, заняв 15-е место среди 16 участников турнира.