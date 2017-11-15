Белорусские баскетболистки одержали вторую победу в квалификации чемпионата Европы

Сегодня на площадке минского Дворца спорта подопечные Натальи Трофимовой уверенно переиграли соперниц из Эстонии — 80:63 (23:18, 20:14, 22:18, 15:13). Белорусские баскетболистки с самого начала захватили инициативу и на протяжении всего матча вели в счете. Самой результативной в составе победительниц стала Виктория Гаспер, набравшая 20 очков.

В первом поединке квалификационной группы В белоруски обыграли в Валбжихе баскетболисток Польши со счетом 70:62. Сегодня польки сыграют в Анкаре против команды Турции, которая на старте победила эстонок в Таллине — 81:56.

Остальные встречи отборочного турнира пройдут в 2018 году. Белоруски 10 февраля примут у себя дома турчанок, а 14 февраля также на своей арене сыграют с польскими баскетболистками. Два заключительных поединка сборная Беларуси проведет на выезде — 17 ноября в Эстонии и 21 ноября в Турции.