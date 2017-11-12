Базаревич: Не все сильнейшие баскетболисты России смогут сыграть с боснийцами

Источник: РИА "Новости"

Календарь отборочного турнира к Кубку мира-2019 конфликтует с расписанием Евролиги. Сборная России 24 ноября встретится с командой Боснии и Герцеговины в отборочном турнире. «Химки» в этот день сыграют с турецким «Фенербахче» в матче Евролиги, а ЦСКА — с испанской «Уникахой». В матчах отбора на Кубок мира-2019 гарантированно не примут участие игроки из НБА, вопрос участия игроков Евролиги не решен.

«Хотелось бы в матче с боснийцами видеть всех сильнейших, включая лидеров из ЦСКА и “Химок”, но думаю, что это нереально. Мы обсуждаем этот вопрос уже столько времени. Это (конфликт календарей), конечно, создает проблемы, потому что нам нужны все сильнейшие игроки. У нас будет всего три дня для тренировок, очень сложно будет ввести новых людей в состав», — сказал Базаревич по телефону.

«Руководство РФБ разговаривает с клубами ЦСКА и “Химки”. Мы надеемся, что не всех, но кого-то удастся привлечь в сборную из состава этих двух клубов. Клубы нормально реагируют на сложившуюся ситуацию. Надеюсь, они отнесутся с пониманием. Успехи сборной России способствуют популяризации баскетбола в стране. За сборной следит гораздо больше людей, чем за клубами», — добавил собеседник агентства.