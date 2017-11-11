Белоруски победили полек в первом туре квалификации женского Евробаскета
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси успешно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси успешно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке квалификационной группы В белоруски под руководством главного тренера Натальи Трофимовой обыграли в Валбжихе баскетболисток Польши со счетом 70:62 (14:17, 15:15, 28:17, 13:13). Начало игры осталось за хозяйками, которые выиграли первую половину с перевесом в 3 очка 32:29. Зато после перерыва белоруски резко ушли вперед, победив в третьей четверти с разницей в 11 баллов, что и предрешило окончательный результат стартового матча.
В другом поединке этого квартета баскетболистки сборной Турции разгромили в Таллинне команду Эстонии со счетом 81:56 (21:15, 28:12, 14:17, 18:12).
После гостевой встречи с польками белорусские баскетболистки 15 ноября примут на площадке минского Дворца спорта эстонок.
По итогам квалификации в финальную часть женского Евробаскета попадут победители восьми групп, а также шесть лучших команд, которые займут вторые места. Хозяевами чемпионата континента в 2019 году будут Латвия и Сербия, команды которых освобождены от отборочных баталий.
Белорусские баскетболистки дебютировали на европейском первенстве в 2007 году в Италии под руководством Анатолия Буяльского и сразу стали обладательницами бронзовых наград. Из нынешнего состава белорусок тогда играла Анастасия Веремеенко, а также главный тренер Наталья Трофимова. Еще дважды сборная Беларуси финишировала на европейских первенствах четвертой (2009, 2015), однажды была пятой (2013) и девятой (2011), а на Евробаскете-2017 в Чехии показали свой наихудший результат, заняв 15-е место среди 16 участников турнира.