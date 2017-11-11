Белоруски победили полек в первом туре квалификации женского Евробаскета

В первом поединке квалификационной группы В белоруски под руководством главного тренера Натальи Трофимовой обыграли в Валбжихе баскетболисток Польши со счетом 70:62 (14:17, 15:15, 28:17, 13:13). Начало игры осталось за хозяйками, которые выиграли первую половину с перевесом в 3 очка 32:29. Зато после перерыва белоруски резко ушли вперед, победив в третьей четверти с разницей в 11 баллов, что и предрешило окончательный результат стартового матча.

В другом поединке этого квартета баскетболистки сборной Турции разгромили в Таллинне команду Эстонии со счетом 81:56 (21:15, 28:12, 14:17, 18:12).

После гостевой встречи с польками белорусские баскетболистки 15 ноября примут на площадке минского Дворца спорта эстонок.

По итогам квалификации в финальную часть женского Евробаскета попадут победители восьми групп, а также шесть лучших команд, которые займут вторые места. Хозяевами чемпионата континента в 2019 году будут Латвия и Сербия, команды которых освобождены от отборочных баталий.