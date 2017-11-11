Российские баскетболистки разгромили албанок с разницей в 85 очков в отборе на ЧЕ-2019

В финальный турнир чемпионата Европы — 2019, который состоится в Сербии и Латвии, выйдут победители восьми отборочных групп, а также шесть лучших команд из числа занявших вторые места. Сборная России с 1993 года не пропустила ни одного чемпионата Европы, в 2003, 2007 и 2011 годах завоевав золотые медали и еще пять раз оказавшись в числе призеров.