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01:19 (мск), источник: ТАСС

Российские баскетболистки начинают отбор на чемпионат Европы 2019 года

ТАСС, 11 ноября. Женская сборная России по баскетболу гостевым матчем с командой Албании начинает отборочный турнир чемпионата Европы 2019 года. Российская сборная проведет первые матчи под руководством нового главного тренера — немца Олафа Ланге.

Источник: РИА "Новости"

В отборочном турнире сборная России выступит в группе С вместе с командами Албании, Венгрии и Литвы. В субботу российская команда сыграет в Тиране, 15 ноября подопечные Ланге проведут матч против литовок в столичном дворце спорта «Крылатское». Остальные встречи пройдут в феврале и ноябре 2018 года.

В финальный турнир чемпионата Европы — 2019, который состоится в Сербии и Латвии, выйдут победители восьми отборочных групп, а также шесть лучших команд из числа занявших вторые места. Сборная России в своей группе является фаворитом, с 1993 года команда не пропустила ни одного чемпионата Европы, в 2003, 2007 и 2011 гг завоевав золотые медали и еще пять раз оказавшись в числе призеров.

На Евробаскете-2017, который прошел в июне в Чехии, сборная России выбыла из борьбы в 1/8 финала, уступив гречанкам. До этой же стадии сумела добраться и венгерская сборная — соперник россиянок по отборочным матчам в следующем году, тогда как команды Албании и Литвы на последний чемпионат Европы пробиться не смогли. При этом венгерская команда в предыдущий раз была в призерах Евробаскета в 1991 году, заняв третье место, а литовская сборная даже выиграла этот турнир 20 лет назад, но с тех пор оставалась без медалей.

Из Екатеринбурга — в сборную

Главный тренер сборной России Олаф Ланге решил в дебютных для себя матчах в новом качестве сделать ставку на опытных баскетболисток. 45-летний немец с 2012 года возглавляет клуб УГМК из Екатеринбурга, с которым дважды победил в Евролиге и выиграл пять чемпионатов России подряд. В Тирану Ланге взял 12 игроков — это Елена Беглова, Евгения Белякова, Наталья Виеру, Виктория Завьялова, Раиса Мусина, Татьяна Петрушина (все — УГМК), Жосселина Майга, Ксения Тихоненко, Мария Черепанова (все — «Надежда»), Мария Вадеева, Анастасия Логунова (обе — «Динамо» Курск) и Анна Лешковцева (МБА).

По словам Ланге, ему понравилось, как на сборах проявили себя молодые игроки — Дарья Курильчук, Екатерина Рябова, Елизавета Шабанова, но пока они в заявку команды не проходят. Проблемы со спиной возникли у Ксении Левченко, которая в Тиране не сыграет.

Как рассказал Ланге, возможности игроков из Албании не очень хорошо известны, однако была проведена серьезная работа в обороне, так что российские баскетболистки будут готовы ко всему, что предложит соперник.

Первый чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд прошел в 1938 году в Риме и завершился победой команды Италии, причем второе место заняла литовская сборная. С 1950 года в турнире участвует сборная СССР, которая победила рекордное количество раз — 21, уступив титул лишь в 1958 году болгаркам.

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